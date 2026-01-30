Завершены работы по обустройству котлована и бетонного основания новой школы в Молодежном

просмотров: 119

Как отметила общественница, работы по возведению школы и инфраструктуры идут по графику. Котлован и бетонное основание под здание уже готовы, также завершены работы по устройству фундамента и плиты под бассейн. На 70 процентов готова бетонная плита самой школы.«Активно идут работы по подпорным стенкам. Вязка арматуры выполнена на 80 процентов, приемка бетона – 75 процентов, на 80 процентов выполнена гидроизоляция бассейна. Ведется кирпичная кладка и монтаж блоков ФБС для бассейна», - сообщила Морозова.Напомним, в прошлом году губернатор Роман Бусаргин поддержал инициативу местных жителей, просивших построить современную школу в микрорайоне Молодежный. Работы стартовали осенью 2025 года. Новое образовательное учреждение поможет решить вопрос с переполненностью в классах и обучением в две смены.