30 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
18:00 | 30 января
Агроклассники Гагаринского района погрузились в мир агробизнеса и геотехнологий
17:00 | 30 января
В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы №1 действует «Школа молодого отца»
15:30 | 30 января
Специалист саратовского МФЦ признана одной из лучших в стране
15:19 | 30 января
На новой экотропе в Ленинском районе прошло экологическое мероприятие для школьников
15:17 | 30 января
Общественница заявила о недопустимости «размытия» персональной ответственности водителя, сбившего насмерть девочку-пешехода
14:30 | 30 января
В Саратовской области представили комплексную систему развития талантов молодежи
13:30 | 30 января
Завершается сезон охоты на зайца, ондатру и кабана
12:58 | 30 января
Саратовская школа креативных индустрий представляет медиаплатформу «На волне ШКИ»
12:57 | 30 января
Завершены работы по обустройству котлована и бетонного основания новой школы в Молодежном
12:23 | 30 января
Снос аварийных домов повысит комфорт среды обитания саратовцев
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Продолжается строительство новой современной школы на 1100 мест в Ленинском района Саратова. Общественный наблюдатель Анастасия Морозова побывала на объекте, пообщалась со строителями и узнала, что изменилось на стройплощадке за неделю.

Как отметила общественница, работы по возведению школы и инфраструктуры идут по графику. Котлован и бетонное основание под здание уже готовы, также завершены работы по устройству фундамента и плиты под бассейн. На 70 процентов готова бетонная плита самой школы.

«Активно идут работы по подпорным стенкам. Вязка арматуры выполнена на 80 процентов, приемка бетона – 75 процентов, на 80 процентов выполнена гидроизоляция бассейна. Ведется кирпичная кладка и монтаж блоков ФБС для бассейна», - сообщила Морозова.

Напомним, в прошлом году губернатор Роман Бусаргин поддержал инициативу местных жителей, просивших построить современную школу в микрорайоне Молодежный. Работы стартовали осенью 2025 года. Новое образовательное учреждение поможет решить вопрос с переполненностью в классах и обучением в две смены.