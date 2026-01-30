30 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 января
Агроклассники Гагаринского района погрузились в мир агробизнеса и геотехнологий
17:00 | 30 января
В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы №1 действует «Школа молодого отца»
15:30 | 30 января
Специалист саратовского МФЦ признана одной из лучших в стране
15:19 | 30 января
На новой экотропе в Ленинском районе прошло экологическое мероприятие для школьников
15:17 | 30 января
Общественница заявила о недопустимости «размытия» персональной ответственности водителя, сбившего насмерть девочку-пешехода
14:30 | 30 января
В Саратовской области представили комплексную систему развития талантов молодежи
13:30 | 30 января
Завершается сезон охоты на зайца, ондатру и кабана
12:58 | 30 января
Саратовская школа креативных индустрий представляет медиаплатформу «На волне ШКИ»
12:57 | 30 января
Завершены работы по обустройству котлована и бетонного основания новой школы в Молодежном
12:23 | 30 января
Снос аварийных домов повысит комфорт среды обитания саратовцев
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Код Третьяковки: истории, скрытые в полотнах

Общество
Улыбки и искусство имеют больше общего, чем кажется на первый взгляд. И то, и другое рождается из стремления к гармонии, безупречной эстетике и вниманию к деталям. Именно поэтому Стоматология грамотного выбора «Винир» приглашает всех желающих на особую лекцию, посвященную шедеврам Третьяковской галереи.
Код Третьяковки: истории, скрытые в полотнах

Наше призвание — видеть и создавать красоту. Мы знаем, что идеальная улыбка, подобно великому полотну, — это итог высочайшего мастерства, тонкого чувства пропорций и глубокого понимания человека. В искусстве и стоматологии мы стремимся к одному — дарить миру вдохновение и уверенность.
Погрузитесь с нами в мир русской живописи, где за каждым мазком скрывается история, судьба или тайна.

На лекции вас ждет увлекательное путешествие по знаковым полотнам:

• «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля. Разгадаем магию художественных приемов и поговорим о музы художника — Надежде Забеле-Врубель.
• «Грачи прилетели» Алексея Саврасова. Почему эта картина — архетип русской души, сочетающий тоску и надежду?
• «Утро в сосновом бору» Ивана Шишкина. Правда ли, что мишек написал не Шишкин? Разберемся в авторстве и восхитимся гением пейзажа.
• «За туалетом» Зинаиды Серебряковой. Обсудим роль женщины-художницы и то, как личные радости и трагедии отразились в ее автопортрете.
• «Сирин и Алконост» Виктора Васнецова. Погрузимся в мир славянской мифологии и символов, завораживающий уже больше века.

Лектор: искусствовед Алёна Чередникова.
Дата и время: 5 февраля, 19:00
Формат: офлайн-лекция
Место: «Кофе и Шоколад», ТЦ «Архипелаг»
Вход свободный, по обязательной регистрации. Количество мест ограничено!




