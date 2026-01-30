Код Третьяковки: истории, скрытые в полотнах
Улыбки и искусство имеют больше общего, чем кажется на первый взгляд. И то, и другое рождается из стремления к гармонии, безупречной эстетике и вниманию к деталям. Именно поэтому Стоматология грамотного выбора «Винир» приглашает всех желающих на особую лекцию, посвященную шедеврам Третьяковской галереи.
Наше призвание — видеть и создавать красоту. Мы знаем, что идеальная улыбка, подобно великому полотну, — это итог высочайшего мастерства, тонкого чувства пропорций и глубокого понимания человека. В искусстве и стоматологии мы стремимся к одному — дарить миру вдохновение и уверенность.
Погрузитесь с нами в мир русской живописи, где за каждым мазком скрывается история, судьба или тайна.
На лекции вас ждет увлекательное путешествие по знаковым полотнам:
• «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля. Разгадаем магию художественных приемов и поговорим о музы художника — Надежде Забеле-Врубель.
• «Грачи прилетели» Алексея Саврасова. Почему эта картина — архетип русской души, сочетающий тоску и надежду?
• «Утро в сосновом бору» Ивана Шишкина. Правда ли, что мишек написал не Шишкин? Разберемся в авторстве и восхитимся гением пейзажа.
• «За туалетом» Зинаиды Серебряковой. Обсудим роль женщины-художницы и то, как личные радости и трагедии отразились в ее автопортрете.
• «Сирин и Алконост» Виктора Васнецова. Погрузимся в мир славянской мифологии и символов, завораживающий уже больше века.
Лектор: искусствовед Алёна Чередникова.
Дата и время: 5 февраля, 19:00
Формат: офлайн-лекция
Место: «Кофе и Шоколад», ТЦ «Архипелаг»
Вход свободный, по обязательной регистрации. Количество мест ограничено!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
erid=2SDnjcR8Mfe
Наше призвание — видеть и создавать красоту. Мы знаем, что идеальная улыбка, подобно великому полотну, — это итог высочайшего мастерства, тонкого чувства пропорций и глубокого понимания человека. В искусстве и стоматологии мы стремимся к одному — дарить миру вдохновение и уверенность.
Погрузитесь с нами в мир русской живописи, где за каждым мазком скрывается история, судьба или тайна.
На лекции вас ждет увлекательное путешествие по знаковым полотнам:
• «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля. Разгадаем магию художественных приемов и поговорим о музы художника — Надежде Забеле-Врубель.
• «Грачи прилетели» Алексея Саврасова. Почему эта картина — архетип русской души, сочетающий тоску и надежду?
• «Утро в сосновом бору» Ивана Шишкина. Правда ли, что мишек написал не Шишкин? Разберемся в авторстве и восхитимся гением пейзажа.
• «За туалетом» Зинаиды Серебряковой. Обсудим роль женщины-художницы и то, как личные радости и трагедии отразились в ее автопортрете.
• «Сирин и Алконост» Виктора Васнецова. Погрузимся в мир славянской мифологии и символов, завораживающий уже больше века.
Лектор: искусствовед Алёна Чередникова.
Дата и время: 5 февраля, 19:00
Формат: офлайн-лекция
Место: «Кофе и Шоколад», ТЦ «Архипелаг»
Вход свободный, по обязательной регистрации. Количество мест ограничено!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
erid=2SDnjcR8Mfe