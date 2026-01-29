Приволжье под ударом снежной стихии: дороги заблокированы, трассы стоят

просмотров: 65

Особенно сложная обстановка сложилась в Татарстане, где были закрыты участки дорог, включая платную трассу Алексеевское-Альметьевск. Грузовики столкнулись с ограничениями движения, особенно на маршруте в Оренбург. Отдельные районы оказались отрезаны от столицы республики – Казани, в частности, поселок Кадышево оказался полностью заблокирован из-за застревания грузового автомобиля.Идентичные проблемы наблюдаются в Удмуртии, где дорога вокруг города Воткинска стала непроходимой из-за застрявших фур. Местные власти настоятельно рекомендуют водителям избегать поездок по этому участку.В Пермском крае ситуация не лучше: трасса от Очера до Перми забита длинной очередью грузовых автомобилей, создающих многокилометровую пробку.