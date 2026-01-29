29 ЯНВАРЯ 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:31 | 29 января
Приволжье под ударом снежной стихии: дороги заблокированы, трассы стоят
15:30 | 29 января
В Татищево сделают тротуарные дорожки и разобьют цветники по федеральному проекту
14:30 | 29 января
Из «России» в зону СВО отправят подарки земляков
13:44 | 29 января
Более 180 млн. рублей было направлено на реализацию федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2025 году
09:45 | 29 января
Саратовская область присоединяется к главному зимнему спортивному празднику страны
20:24 | 28 января
Политолог назвал героев нашего времени
17:00 | 28 января
В Саратовской области Год единства народов России пройдет с масштабной программой культурных событий
16:04 | 28 января
Общественники рассказали, почему, по их мнению, выделение дополнительных средств на демонтаж расселенных строений в Энгельсе - значимое решение
15:58 | 28 января
Саратовские компании заключили более 400 экспортных контрактов с господдержкой
12:30 | 28 января
Саратовская область - в группе лидеров Национального туристического рейтинга
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Приволжье под ударом снежной стихии: дороги заблокированы, трассы стоят

Общество

Приволжский федеральный округ продолжает бороться с последствиями сильных снегопадов. Вторая волна снежного циклона накрыла столицу региона – Нижний Новгород, а первая достигла северо-восточных областей, включая Удмуртию и Пермский край.


Особенно сложная обстановка сложилась в Татарстане, где были закрыты участки дорог, включая платную трассу Алексеевское-Альметьевск. Грузовики столкнулись с ограничениями движения, особенно на маршруте в Оренбург. Отдельные районы оказались отрезаны от столицы республики – Казани, в частности, поселок Кадышево оказался полностью заблокирован из-за застревания грузового автомобиля.

Идентичные проблемы наблюдаются в Удмуртии, где дорога вокруг города Воткинска стала непроходимой из-за застрявших фур. Местные власти настоятельно рекомендуют водителям избегать поездок по этому участку.

В Пермском крае ситуация не лучше: трасса от Очера до Перми забита длинной очередью грузовых автомобилей, создающих многокилометровую пробку.