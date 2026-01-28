28 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
20:24 | 28 января
Политолог назвал героев нашего времени
17:00 | 28 января
В Саратовской области Год единства народов России пройдет с масштабной программой культурных событий
16:04 | 28 января
Общественники рассказали, почему, по их мнению, выделение дополнительных средств на демонтаж расселенных строений в Энгельсе - значимое решение
15:58 | 28 января
Саратовские компании заключили более 400 экспортных контрактов с господдержкой
12:30 | 28 января
Саратовская область - в группе лидеров Национального туристического рейтинга
12:00 | 28 января
35 специалистов сферы культуры получат по 1 млн рублей в 2026 году
11:16 | 28 января
Депутаты приняли первые в этом году поправки в бюджет
19:02 | 27 января
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА
17:30 | 27 января
Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда
16:30 | 27 января
Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки
Член Общественной палаты области, политолог Иван Бирюлин поделился своим мнением об участниках программы «Наши герои».

«Сегодня как никогда актуален вопрос «Кто такие герои нашего времени?». На мой взгляд, в первую очередь, это участники специальной военной операции, которые проявляют отвагу и мужество в борьбе с нацизмом. Именно эти герои становятся кумирами для молодежи. И государство прикладывает все усилия, чтобы по возращению они смогли применить весь накопленный опыт в мирной жизни», - считает Иван Бирюлин.

«В регионе по инициативе Губернатора области Романа Викторовича Бусаргина реализуется программа «Наши герои», многие из участников которой уже занимают высокие посты на государственной и муниципальной службе. В рамках программы участники проходят профессиональную перезагрузку: от глубокой теоретической подготовки в сфере государственного управления, экономики и права до прикладных стажировок. Это позволяет соединить боевой опыт с современными управленческими знаниями.

Именно на таких людях с несгибаемой волей и проверенным характером будет строиться будущее нашей страны и региона. Наша задача — помнить их подвиг, брать с них пример и поддерживать на новом этапе жизни после возвращения», - отметил член Общественной палаты.