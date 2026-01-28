Политолог назвал героев нашего времени
Член Общественной палаты области, политолог Иван Бирюлин поделился своим мнением об участниках программы «Наши герои».
«Сегодня как никогда актуален вопрос «Кто такие герои нашего времени?». На мой взгляд, в первую очередь, это участники специальной военной операции, которые проявляют отвагу и мужество в борьбе с нацизмом. Именно эти герои становятся кумирами для молодежи. И государство прикладывает все усилия, чтобы по возращению они смогли применить весь накопленный опыт в мирной жизни», - считает Иван Бирюлин.
«В регионе по инициативе Губернатора области Романа Викторовича Бусаргина реализуется программа «Наши герои», многие из участников которой уже занимают высокие посты на государственной и муниципальной службе. В рамках программы участники проходят профессиональную перезагрузку: от глубокой теоретической подготовки в сфере государственного управления, экономики и права до прикладных стажировок. Это позволяет соединить боевой опыт с современными управленческими знаниями.
Именно на таких людях с несгибаемой волей и проверенным характером будет строиться будущее нашей страны и региона. Наша задача — помнить их подвиг, брать с них пример и поддерживать на новом этапе жизни после возвращения», - отметил член Общественной палаты.