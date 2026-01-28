Политолог назвал героев нашего времени

просмотров: 88

Член Общественной палаты области, политолог Иван Бирюлин поделился своим мнением об участниках программы «Наши герои».«Сегодня как никогда актуален вопрос «Кто такие герои нашего времени?». На мой взгляд, в первую очередь, это участники специальной военной операции, которые проявляют отвагу и мужество в борьбе с нацизмом. Именно эти герои становятся кумирами для молодежи. И государство прикладывает все усилия, чтобы по возращению они смогли применить весь накопленный опыт в мирной жизни», - считает Иван Бирюлин.«В регионе по инициативе Губернатора области Романа Викторовича Бусаргина реализуется программа «Наши герои», многие из участников которой уже занимают высокие посты на государственной и муниципальной службе. В рамках программы участники проходят профессиональную перезагрузку: от глубокой теоретической подготовки в сфере государственного управления, экономики и права до прикладных стажировок. Это позволяет соединить боевой опыт с современными управленческими знаниями.Именно на таких людях с несгибаемой волей и проверенным характером будет строиться будущее нашей страны и региона. Наша задача — помнить их подвиг, брать с них пример и поддерживать на новом этапе жизни после возвращения», - отметил член Общественной палаты.