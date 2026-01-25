26 ЯНВАРЯ 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Строительство школы на 1100 мест в Ленинском районе: свежий обзор

Общество
Анастасия Морозова, осуществляющая общественный контроль за ходом строительства учебного заведения,
поделилась новостями о новой школе в Ленинском районе Саратова.


«Темпы радуют: котлован готов на 100 %; бетонное основание школы — 90 %; под бассейном всё забетонировано; началась кладка и монтаж свай.

"Продолжаю делиться новостями о строительстве новой современной школы в Ленинском районе. Сегодня представляю свежий обзор с площадки. Несмотря на значительные снегопады, работы не останавливаются. Строители расчищают площадку и монтируют подкрановые пути для будущей техники. Установлено почти 300 из 321 буронабивной сваи. Выполняется гидроизоляция для предотвращения проникновения воды в конструкции. Готовятся подпорные стенки. Котлован под здание полностью вырыт. Бетонирование основания школы практически завершено. Начаты работы по кирпичной кладке и монтажу блоков", - рассказала Анастасия Морозова, осуществляющая общественный контроль за ходом строительства учебного заведения.

Подробный разбор — в ролике.