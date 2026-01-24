В Саратове почтили память жертв «расказачивания»

просмотров: 154

24 января – трагическая дата в истории российского казачества. В этот день в 1919 году Оргбюро ЦК РКП(б) подписало секретное циркулярное письмо, известное как «Директива о расказачивании», положившее начало массовым репрессиям против казачьего населения. По всей России и за её пределами ежегодно в этот день проходят памятные мероприятия, посвящённые невинно убиенным братьям-казакам.Сегодня в Борисоглебском храме Саратова состоялась панихида по погибшим. Богослужение совершили атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, казачий полковник, участник Специальной военной операции, заместитель командира батальона «Ермак» (БАРС-15) Андрей Викторович Фетисов, представители саратовского казачества, воспитанники казачьих классов МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова», их родители и педагоги.Богослужение возглавил протоиерей Александр Домрачёв – руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Саратовской епархии и благочинный Южного округа Саратовской епархии. Обращаясь к собравшимся, отец Александр напомнил, что казаки во все времена были верными защитниками Отечества и начинали любое дело, будь то война или духовный праздник, с молитвы. Именно поэтому в истории они известны как «воины Христовы». Священник призвал молодое поколение казаков следовать заветам предков, быть достойными их гражданского и духовного подвига, совершённого ради блага Родины и православной веры.Андрей Фетисов подчеркнул, что сегодняшняя панихида – это дань памяти всем братьям-казакам, которые до последней капли крови служили и продолжают служить Отечеству. Ярким подтверждением этого, по его словам, является мужество, честь и верность долгу, которые проявляют казаки добровольческого отряда «Ермак» (БАРС-15) на полях сражений Специальной военной операции.