24 ЯНВАРЯ 2026 СУББОТА
16:20 | 24 января
В Саратове почтили память жертв «расказачивания»
10:50 | 24 января
В Борисоглебском храме прошла церемония посвящения в казаки
17:00 | 23 января
Стартовал конкурс афиш и плакатов "Театрального Приволжья"
16:04 | 23 января
Два проекта саратовских НКО вошли в 100 лучших реализованных проектов 2024 года
14:30 | 23 января
Учебные заведения и учреждения культуры Саратовской области приглашают создать Лектории Знания
13:30 | 23 января
В Центре народного творчества пройдет патриотическая программа «На страже Ленинграда»
12:58 | 23 января
Саратовские дизайнеры обсудили интеграцию в федеральные ретейлы и участие в Fashion Show
22:12 | 22 января
Казачьи классы продолжают укреплять традиции служения Отечеству
18:00 | 22 января
Лекторы Общества «Знание» в Саратове научили родителей медицинской грамотности
17:43 | 22 января
Более 190 тысяч саратовцев были вовлечены в научные события Десятилетия науки в 2025 году
Общество
В Борисоглебском храме города Саратова 23 января 2026 года состоялась торжественная церемония посвящения в казаки воспитанников 7 «А» и 10 «А» казачьих классов МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова». По старой доброй традиции школьники, стоявшие у истоков формирования казачьего движения в своей школе, официально вступили в ряды казачьей молодежи.

Церемонию возглавили атаман Саратовского округа Волжского войскового казачьего общества Андрей Викторович Фетисов и протоиерей Андрей Орехов – заместитель руководителя епархиального отдела по взаимодействию с казачеством. В зале присутствовали школьные атаманы, лидеры детского самоуправления, родители, педагоги и представители казачьих организаций.

Перед лицом собравшихся юноши и девушки дали торжественное обещание на верность казачьему братству, родной Саратовской земле и Великой России. Это обещание стало не просто формальным ритуалом, а осознанным выбором жизненного пути, основанного на служении, чести и преемственности поколений.

Протоиерей Андрей Орехов в своём напутствии подчеркнул духовную основу казачества:
«Казачество исторически стояло на защите государственных интересов, следуя евангельским словам: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». В этом – наивысшая добродетель защитника Отечества. Сегодня вы выбираете путь служения Родине, казачьему братству и своей семье».

Атаман Андрей Фетисов отметил значимость момента:
«Вы дали слово в Доме Божьем перед своими товарищами быть верными казачьим заповедям, хранить и развивать традиции Волжского казачьего войска, которое верой и правдой служило и продолжает служить России. Ваша современная история – это уже часть великой летописи казачества».

В завершение церемонии атаман передал в дар принявшим обещание казачьим взводам Владимирскую и Казанскую иконы Божией Матери – символы духовной защиты и благословения на предстоящий путь.

Торжественное посвящение стало ярким свидетельством живой преемственности традиций, воспитания патриотизма и укрепления духовно-нравственных устоев подрастающего поколения в Саратовской области.