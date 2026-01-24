В Борисоглебском храме прошла церемония посвящения в казаки

просмотров: 238

В Борисоглебском храме города Саратова 23 января 2026 года состоялась торжественная церемония посвящения в казаки воспитанников 7 «А» и 10 «А» казачьих классов МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова». По старой доброй традиции школьники, стоявшие у истоков формирования казачьего движения в своей школе, официально вступили в ряды казачьей молодежи.Церемонию возглавили атаман Саратовского округа Волжского войскового казачьего общества Андрей Викторович Фетисов и протоиерей Андрей Орехов – заместитель руководителя епархиального отдела по взаимодействию с казачеством. В зале присутствовали школьные атаманы, лидеры детского самоуправления, родители, педагоги и представители казачьих организаций.Перед лицом собравшихся юноши и девушки дали торжественное обещание на верность казачьему братству, родной Саратовской земле и Великой России. Это обещание стало не просто формальным ритуалом, а осознанным выбором жизненного пути, основанного на служении, чести и преемственности поколений.Протоиерей Андрей Орехов в своём напутствии подчеркнул духовную основу казачества:«Казачество исторически стояло на защите государственных интересов, следуя евангельским словам: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». В этом – наивысшая добродетель защитника Отечества. Сегодня вы выбираете путь служения Родине, казачьему братству и своей семье».Атаман Андрей Фетисов отметил значимость момента:«Вы дали слово в Доме Божьем перед своими товарищами быть верными казачьим заповедям, хранить и развивать традиции Волжского казачьего войска, которое верой и правдой служило и продолжает служить России. Ваша современная история – это уже часть великой летописи казачества».В завершение церемонии атаман передал в дар принявшим обещание казачьим взводам Владимирскую и Казанскую иконы Божией Матери – символы духовной защиты и благословения на предстоящий путь.Торжественное посвящение стало ярким свидетельством живой преемственности традиций, воспитания патриотизма и укрепления духовно-нравственных устоев подрастающего поколения в Саратовской области.