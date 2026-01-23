Казачьи классы продолжают укреплять традиции служения Отечеству

просмотров: 153

В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» состоялось торжественное подведение итогов работы казачьих классов за первое полугодие 2025–2026 учебного года. Почётным гостем мероприятия выступил атаман Саратовского городского казачьего общества Сергей Николаевич Фролов.Воспитанники казачьих классов представили обширный отчёт о своих достижениях, продемонстрировав высокий уровень вовлечённости в патриотическую, интеллектуальную, творческую и спортивную деятельность. Среди ключевых результатов – участие во Всероссийском патриотическом проекте «Парад Памяти» в составе сводного парадного расчёта, победы в региональном конкурсе «Где память живёт о войне?» (классы 4в, 6а, 7а, 11а), призовое место на Областном смотре-конкурсе строя и песни «Zа мир», посвящённом поддержке специальной военной операции, а также успехи в региональном этапе Всероссийского конкурса музеев.Особого внимания заслуживают участники историко-патриотического проекта «Мы - русские и мы победим! 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» (5б, 5г, 11а). Индивидуальные достижения отметили: Еремин Владислав (11а) – призёр регионального этапа олимпиады по истории, Киреев Артём (8а) – победитель муниципального этапа олимпиады по основам избирательного права и избирательных процессов, а также Герасимов Максим и Дегтяренко Татьяна (7а) – призёры муниципальной научно-практической конференции «Молодёжь в науке». Учащиеся 8а класса завоевали победу на Международном фестивале-конкурсе «АРТ-ВЫЗОВ», а сборные команды школы заняли призовые места в городских турнирах по футболу и баскетболу.Не менее значимым стало участие воспитанников в волонтёрских инициативах, в том числе в составе роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» (10а).Обращаясь к юным казакам, Сергей Николаевич Фролов подчеркнул, что поколения воспитанников казачьих классов уже не одно десятилетие вносят весомый вклад в возрождение и развитие казачества. Он призвал ребят достойно нести имя казака, чтобы их делами гордились старшие товарищи, семьи и родная школа.По итогам полугодия лучшие командиры, воспитанники и наставники были награждены грамотами, благодарственными письмами и удостоены очередных казачьих вице-чинов.Решением атамана Саратовского отдела Волжского окружного казачьего войска Александра Викторовича Фетисова, Малого казачьего круга казачьих классов и администрации школы были определены победители в номинациях:- Абсолютный победитель конкурса на лучший казачий класс — 11а (командир взвода Поляков А., классный руководитель Гуревич Л.Е.);- Обладатели Атаманского штандарта:— среди 1–4 классов - 4б (командир взвода Павлов Я., классный руководитель Щербакова М.Б.),— среди 5–8 классов - 8а (командир взвода Михайлов Е., классный руководитель Агеева Е.В.),— среди 9–11 классов - 10а (командир взвода Маркелов С., классный руководитель Набоков В.С.);- «Маргеловские классы» за лучшие показатели в допризывной подготовке - 7а (командир взвода Балашов И., классный руководитель Умникова М.А.) и 11б (командир взвода Бага А., классный руководитель Руденко М.С.);- Лучший спортивный класс – 6э (командир взвода Чирков Т., классный руководитель Синягина И.А.);«Самый удачный старт в среднем звене» - 5 «Г» (командир взвода Денисов Д., классный руководитель Метлина А.В.).Итоги полугодия стали ярким подтверждением того, что казачьи классы школы № 43 продолжают укреплять традиции служения Отечеству, сохраняя верность духу казачества и стремясь к всестороннему развитию.