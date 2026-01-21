Россия в XXI веке: лектор Общества «Знание» в Саратове рассказал о научных прорывах и технологиях будущего

просмотров: 98

На площадке Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменный института войск национальной гвардии Российской Федерации прошло просветительское мероприятие Российского общества «Знание». Встречу со студентами, преподавателями вуза и участниками СВО на тему «Россия в XXI веке» провел лектор Общества «Знание», профессор кафедры политических наук Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Александр Казаков.В начале встречи лектор отметил, что в XXI веке Россия, преодолев сложный переходный период 1990-х годов, не только восстановила свою экономику и государственность, но и утвердилась как страна, способная к научным прорывам и технологическим инновациям.«Этот прогресс является результатом целенаправленного развития научно-технологического суверенитета, укрепления экономики и сохранения культурного наследия, что в совокупности формирует основу для национальной гордости и уверенного будущего страны», — отметил Александр Казаков.В области науки и технологий страна демонстрирует мировое лидерство. Российские учёные синтезировали новые химические элементы для таблицы Менделеева, создают современные вакцины и разрабатывают инновационные средства от рака.Значительные преобразования произошли в агропромышленном комплексе, обеспечив стране продовольственную безопасность. Россия превратилась в одного из ведущих мировых экспортеров сельхозпродукции, в частности, занимая первое место по объему экспорта пшеницы. Благодаря масштабным инвестициям и внедрению современных технологий, включая искусственный интеллект, страна достигла рекордных показателей в производстве зерна, мяса, молока и другой продукции, практически полностью удовлетворив внутренний спрос.Существенный рывок был совершен в сфере цифровизации и энергетики. Уровень проникновения интернета в России достиг 90%, а страна занимает первое место в Европе по доступности информационных технологий. Были созданы передовые цифровые сервисы, такие как портал «Госуслуги» и национальная платежная система «Мир». В энергетике, преодолев кризис 1990-х, Россия развивает как традиционные, так и альтернативные источники, включая уникальные проекты вроде плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов» и реакторов на быстрых нейтронах.Одновременно активно развивается внутренний туризм, а государство ставит амбициозные задачи по созданию современных круглогодичных курортов мирового уровня, что подчеркивает комплексный подход к развитию человеческого потенциала и качества жизни.Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».