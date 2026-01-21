21 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
00:04 | 21 января
Россия в XXI веке: лектор Общества «Знание» в Саратове рассказал о научных прорывах и технологиях будущего
14:44 | 20 января
Комитет семей воинов Отечества региона посетил бойцов в госпитале в Шиханах
14:08 | 20 января
Более сотни школьников проверили свою ловкость и смелость на региональных соревнованиях по скалолазанию
12:53 | 20 января
Житель Саратова заплатит крупный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил
16:53 | 19 января
Павел Хрипунов — серебряный призер межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
13:00 | 19 января
Детская школа искусств села Перелюб получила новое здание
12:26 | 19 января
Участник региональной программы «Наши герои» Николай Павлюк возглавил рейтинг общественников при МВД России
11:09 | 19 января
В музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоится открытие выставки «Саратовские ленинградцы».
10:21 | 19 января
Волонтеры помогли матери погибшего бойца
09:31 | 19 января
Итоги диспансеризации 2025: 1,2 млн жителей Саратовской области прошли плановую проверку здоровья
Россия в XXI веке: лектор Общества «Знание» в Саратове рассказал о научных прорывах и технологиях будущего

Общество
На площадке Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменный института войск национальной гвардии Российской Федерации прошло просветительское мероприятие Российского общества «Знание». Встречу со студентами, преподавателями вуза и участниками СВО на тему «Россия в XXI веке» провел лектор Общества «Знание», профессор кафедры политических наук Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Александр Казаков.

В начале встречи лектор отметил, что в XXI веке Россия, преодолев сложный переходный период 1990-х годов, не только восстановила свою экономику и государственность, но и утвердилась как страна, способная к научным прорывам и технологическим инновациям.

«Этот прогресс является результатом целенаправленного развития научно-технологического суверенитета, укрепления экономики и сохранения культурного наследия, что в совокупности формирует основу для национальной гордости и уверенного будущего страны», — отметил Александр Казаков.

В области науки и технологий страна демонстрирует мировое лидерство. Российские учёные синтезировали новые химические элементы для таблицы Менделеева, создают современные вакцины и разрабатывают инновационные средства от рака.

Значительные преобразования произошли в агропромышленном комплексе, обеспечив стране продовольственную безопасность. Россия превратилась в одного из ведущих мировых экспортеров сельхозпродукции, в частности, занимая первое место по объему экспорта пшеницы. Благодаря масштабным инвестициям и внедрению современных технологий, включая искусственный интеллект, страна достигла рекордных показателей в производстве зерна, мяса, молока и другой продукции, практически полностью удовлетворив внутренний спрос.

Существенный рывок был совершен в сфере цифровизации и энергетики. Уровень проникновения интернета в России достиг 90%, а страна занимает первое место в Европе по доступности информационных технологий. Были созданы передовые цифровые сервисы, такие как портал «Госуслуги» и национальная платежная система «Мир». В энергетике, преодолев кризис 1990-х, Россия развивает как традиционные, так и альтернативные источники, включая уникальные проекты вроде плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов» и реакторов на быстрых нейтронах.

Одновременно активно развивается внутренний туризм, а государство ставит амбициозные задачи по созданию современных круглогодичных курортов мирового уровня, что подчеркивает комплексный подход к развитию человеческого потенциала и качества жизни.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».