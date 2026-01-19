В детском саду №15 г. Красноармейска отметили Рождество Христово

просмотров: 242

16 января в МБДОУ «Детский сад №15 г. Красноармейска» состоялось традиционное празднование Рождества Христова – одного из главных православных праздников, наполненного светом, надеждой и добротой.Маленькие воспитанники подготовили для гостей и родителей яркий спектакль «Рождественская звезда». Артистизм, искренность и тёплая атмосфера представления тронули всех присутствующих. Зал был украшен рождественскими декорациями, а костюмы героев добавляли сказочности происходящему. Дети исполнили величальные песни, колядки и приняли участие в традиционных играх, передавая дух праздника каждому зрителю.Особое внимание вызвало выступление настоятеля храма Петра и Павла протоиерея Николая Формазюка. Он поздравил ребят и взрослых, пожелав мира, благополучия и семейного счастья. Батюшка рассказал о духовном значении Рождества, объяснил историю рождения Иисуса Христа и подчеркнул, что этот праздник – символ воплощения божественного света и надежды для всего человечества. Простые и тёплые слова помогли дошкольникам глубже понять смысл торжества.По завершении программы отец Николай поблагодарил педагогов и детей за прекрасную подготовку и вручил каждому ребёнку сладкий подарок. С поздравлениями также выступили казаки-наставники и руководитель организации «Боевое братство» Алексей Евгеньевич Локонов, которые вручили детям дополнительные сладкие гостинцы.Праздник стал не только радостным событием, но и важным этапом в духовно-нравственном воспитании дошкольников. Такие встречи учат детей добру, милосердию и уважению к традициям, формируя у них основы нравственного мировоззрения.