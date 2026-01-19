19 ЯНВАРЯ 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
21:03 | 17 января
В детском саду №15 г. Красноармейска отметили Рождество Христово
17:00 | 16 января
Саратовские лицеисты завоевали «золото» на престижном межрегиональном турнире
16:25 | 16 января
В Саратовской области стартовала оздоровительная кампания 2026 года
12:00 | 16 января
Саратовцев приглашают принять участие в подсчете водоплавающих и околоводных птиц и сделать «Утиное селфи»
11:26 | 16 января
Петровские школьники освоят дроны и военно-прикладные навыки благодаря президентскому гранту
22:30 | 15 января
Зима в Саратове: жители делятся снежными фотографиями
21:18 | 15 января
Фонд Юрия Лужкова поддержал участников всероссийских соревнований по легкой атлетике
21:09 | 15 января
Согласована кандидатура Андрея Глухова для избрания главы Аткарского района
21:03 | 15 января
В Саратове школьники отметили День Волжского казачьего войска
17:00 | 15 января
Молодых саратовцев, оформивших Пушкинскую карту, приглашают в тетры, музеи и кино
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В детском саду №15 г. Красноармейска отметили Рождество Христово

Общество
В детском саду №15 г. Красноармейска отметили Рождество Христово

16 января в МБДОУ «Детский сад №15 г. Красноармейска» состоялось традиционное празднование Рождества Христова – одного из главных православных праздников, наполненного светом, надеждой и добротой.

Маленькие воспитанники подготовили для гостей и родителей яркий спектакль «Рождественская звезда». Артистизм, искренность и тёплая атмосфера представления тронули всех присутствующих. Зал был украшен рождественскими декорациями, а костюмы героев добавляли сказочности происходящему. Дети исполнили величальные песни, колядки и приняли участие в традиционных играх, передавая дух праздника каждому зрителю.


В детском саду №15 г. Красноармейска отметили Рождество Христово


Особое внимание вызвало выступление настоятеля храма Петра и Павла протоиерея Николая Формазюка. Он поздравил ребят и взрослых, пожелав мира, благополучия и семейного счастья. Батюшка рассказал о духовном значении Рождества, объяснил историю рождения Иисуса Христа и подчеркнул, что этот праздник – символ воплощения божественного света и надежды для всего человечества. Простые и тёплые слова помогли дошкольникам глубже понять смысл торжества.

По завершении программы отец Николай поблагодарил педагогов и детей за прекрасную подготовку и вручил каждому ребёнку сладкий подарок. С поздравлениями также выступили казаки-наставники и руководитель организации «Боевое братство» Алексей Евгеньевич Локонов, которые вручили детям дополнительные сладкие гостинцы.

В детском саду №15 г. Красноармейска отметили Рождество Христово

Праздник стал не только радостным событием, но и важным этапом в духовно-нравственном воспитании дошкольников. Такие встречи учат детей добру, милосердию и уважению к традициям, формируя у них основы нравственного мировоззрения.