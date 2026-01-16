Согласована кандидатура Андрея Глухова для избрания главы Аткарского района

просмотров: 141

Президиум регионального политического совета реготделения состоялся сегодня, 15 января.«Большой район, в котором предстоит решать множество задач по развитию территории. Ответственность руководителя за все ключевые направления - крайне большая. От того, как будет выстроена работа на месте зависит очень многое. Муниципалитет должен использовать все имеющие возможности для развития, которые доступны как на региональном, так и на федеральном уровнях, а также задействовать внутренние ресурсы. Очень важно при этом на постоянной основе взаимодействовать с жителями, формировать приоритетность вопросов, исходя из их мнения», - подчеркнул Роман Бусаргин.