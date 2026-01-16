16 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Новости
Согласована кандидатура Андрея Глухова для избрания главы Аткарского района

Общество
Решение было принято на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», который провел губернатор, секретарь реготделения партии Роман Бусаргин.



Президиум регионального политического совета реготделения состоялся сегодня, 15 января.

«Большой район, в котором предстоит решать множество задач по развитию территории. Ответственность руководителя за все ключевые направления - крайне большая. От того, как будет выстроена работа на месте зависит очень многое. Муниципалитет должен использовать все имеющие возможности для развития, которые доступны как на региональном, так и на федеральном уровнях, а также задействовать внутренние ресурсы. Очень важно при этом на постоянной основе взаимодействовать с жителями, формировать приоритетность вопросов, исходя из их мнения», - подчеркнул Роман Бусаргин.