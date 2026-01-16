Член Общественной палаты области Иван Бирюлин отметил самоотверженную работу коммунальных служб

просмотров: 253

"Зимний сезон поставил перед городами области беспрецедентные вызовы: объём выпавших осадков превысил среднестатистические показатели. Тем не менее, круглосуточная и самоотверженная работа коммунальных служб позволила - насколько это возможно - минимизировать негативные последствия для жителей.Действует правило приоритетной расчистки территорий. Сначала убирают самые важные участки: главные дороги с интенсивным движением, подходы к соцобъектам, остановки и пешеходные переходы.Ведется постоянный мониторинг ситуации для своевременного выявления «узких мест» и корректировки планов по уборке.Важно, что службы перевели в режим повышенной готовности ещё до начала снегопада. Коммунальщики, ГИБДД, волонтёры и просто неравнодушные горожане действуют как одна команда, каждый знает свои задачи и возможности".