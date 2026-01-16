16 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Новости
22:30 | 15 января
Зима в Саратове: жители делятся снежными фотографиями
21:18 | 15 января
Фонд Юрия Лужкова поддержал участников всероссийских соревнований по легкой атлетике
21:09 | 15 января
Согласована кандидатура Андрея Глухова для избрания главы Аткарского района
21:03 | 15 января
В Саратове школьники отметили День Волжского казачьего войска
17:00 | 15 января
Молодых саратовцев, оформивших Пушкинскую карту, приглашают в тетры, музеи и кино
16:00 | 15 января
Ведется набор на военную службу операторов БПЛА, специалистов связи и IT-специалистов
15:30 | 15 января
В кинотеатре «Победа» наградили будущих хранителей наследия
15:27 | 15 января
Эксперт назвал региональные программы в сфере ЖКХ драйвером развития наших городов и сел
14:30 | 15 января
Участились случаи обращения мошенников от лица ГЖИ в мессенджере Telegram
13:00 | 15 января
400 жителей Саратовской области вступили в регистр доноров костного мозга
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Член Общественной палаты области Иван Бирюлин отметил самоотверженную работу коммунальных служб

Общество
"Зимний сезон поставил перед городами области беспрецедентные вызовы: объём выпавших осадков превысил среднестатистические показатели. Тем не менее, круглосуточная и самоотверженная работа коммунальных служб позволила - насколько это возможно - минимизировать негативные последствия для жителей.

Действует правило приоритетной расчистки территорий. Сначала убирают самые важные участки: главные дороги с интенсивным движением, подходы к соцобъектам, остановки и пешеходные переходы.
Ведется постоянный мониторинг ситуации для своевременного выявления «узких мест» и корректировки планов по уборке.
Важно, что службы перевели в режим повышенной готовности ещё до начала снегопада. Коммунальщики, ГИБДД, волонтёры и просто неравнодушные горожане действуют как одна команда, каждый знает свои задачи и возможности".