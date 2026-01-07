В Рождественскую ночь на дороги области вывели 182 единицы снегоуборочной техники

7 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Общество
Из них 120 – комбинированные дорожные машины. Остальные – грейдеры и спецтехника

Противогололедных материалов за ночь израсходовано в два раза больше, чем накануне – 1630 тонн. В 20-ти районах области сегодня шел снег (сильный снег шел в Энгельсском районе), в пяти районах идет дождь. Температура воздуха колебалась от -2 в Турковском, Самойловском, Романовском и Балашовском до -9 в Краснопартизанском и Пугачевском районах.

30 единиц техники работало на транзитных маршрутах Саратова, ранее переданных области, 15 – на дорогах Энгельсского района.

Узнать о ситуации на региональных дорогах, вы можете по телефону горячей линии Центральной диспетчерской службы 8 (8452) 499-227.

Министерство дорожного хозяйства