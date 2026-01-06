Горячие линии Саратова: транспорт, уборка снега и состояние дорог — куда звонить жителям?

просмотров: 146

По вопросам уборки снега и ликвидации последствий непогоды в Саратове горожане могут обратиться на круглосуточную горячую линию Единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8452) 659-659.По вопросам уборки снега во дворах необходимо звонить в Управляющую компанию по телефону, указанному в квитанции за ЖКУ или оставить заявку в мобильном приложении Госуслуги. Дом.О состоянии дорог регионального значения можно узнать по телефону горячей линии Центральной диспетчерской службы8 (8452) 499-227.