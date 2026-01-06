6 ЯНВАРЯ 2026 ВТОРНИК
13:07 | 05 января
Горячие линии Саратова: транспорт, уборка снега и состояние дорог — куда звонить жителям?
10:51 | 05 января
Продолжаются мероприятия по уборке городов от снега и наледи
15:07 | 04 января
Саратовская область: Оперативная обстановка в регионе
23:16 | 03 января
Более 300 единиц спецтехники работают на региональных трассах области
11:30 | 03 января
Декада спорта и здоровья объединит более 23 тысяч любителей активного образа жизни
10:30 | 03 января
Вспомнить советские традиции Нового года можно в Доме Павла Кузнецова
09:45 | 03 января
Область вновь накрыло снегом: дорожники работают в круглосуточном режиме
17:30 | 30 декабря
В последний день 2025 года завершается сезон охоты на боровую дичь
15:30 | 30 декабря
София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
15:00 | 30 декабря
Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Горячие линии Саратова: транспорт, уборка снега и состояние дорог — куда звонить жителям?

По вопросам транспортного обслуживания можно обратиться по телефону горячей линии: 8 (8452) 240-240.



По вопросам уборки снега и ликвидации последствий непогоды в Саратове горожане могут обратиться на круглосуточную горячую линию Единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8452) 659-659.

По вопросам уборки снега во дворах необходимо звонить в Управляющую компанию по телефону, указанному в квитанции за ЖКУ или оставить заявку в мобильном приложении Госуслуги. Дом.

О состоянии дорог регионального значения можно узнать по телефону горячей линии Центральной диспетчерской службы
8 (8452) 499-227.