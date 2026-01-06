Продолжаются мероприятия по уборке городов от снега и наледи
Коммунальные службы расчищают и обрабатывают противогололедными материалами автомагистрали, пешеходные зоны, общественные территории. Особое внимание уделяется подходам к объектам социальной сферы и остановочным павильонам.
В Саратове в Волжском районе ночью период было задействовано 45 единиц спецтехники и 10 рабочих, в Ленинском районе – 42 единицы техники, во Фрунзенском – 31 единица спецтехники и 18 рабочих.
В Заводском районе работы проводятся по улицам Орджоникидзе, Чернышевского, пр. Энтузиастов, Ново-Астраханское шоссе, 4-я Нагорная, Брянская, Тульская, Огородная, 11-й Динамовский пр., Князевская, Азина, Заводская, Химическая, 2-й Совхозный пр., Прессовая, Томская, Маркина, Авиастроителей и др.
В Октябрьском и Гагаринском районах Саратова также продолжаются работы по очистке дорожного полотна и пешеходных зон, а также вывозу снега.
В Энгельсе сотрудники МКУ «Городское хозяйство» продолжают работы по уборке снега. Особое внимание уделяется тротуарной сети города.
В Балаково техника уже приступила к очистке внутриквартальных дорог.
Напомним, работы ведутся в усиленном круглосуточном режиме.
По информации администраций МО «Город Саратов», Энгельсского, Балаковского районов
