6 ЯНВАРЯ 2026 ВТОРНИК
13:07 | 05 января
Горячие линии Саратова: транспорт, уборка снега и состояние дорог — куда звонить жителям?
10:51 | 05 января
Продолжаются мероприятия по уборке городов от снега и наледи
15:07 | 04 января
Саратовская область: Оперативная обстановка в регионе
23:16 | 03 января
Более 300 единиц спецтехники работают на региональных трассах области
11:30 | 03 января
Декада спорта и здоровья объединит более 23 тысяч любителей активного образа жизни
10:30 | 03 января
Вспомнить советские традиции Нового года можно в Доме Павла Кузнецова
09:45 | 03 января
Область вновь накрыло снегом: дорожники работают в круглосуточном режиме
17:30 | 30 декабря
В последний день 2025 года завершается сезон охоты на боровую дичь
15:30 | 30 декабря
София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
15:00 | 30 декабря
Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Общество
Коммунальные службы расчищают и обрабатывают противогололедными материалами автомагистрали, пешеходные зоны, общественные территории. Особое внимание уделяется подходам к объектам социальной сферы и остановочным павильонам.




В Саратове в Волжском районе ночью период было задействовано 45 единиц спецтехники и 10 рабочих, в Ленинском районе – 42 единицы техники, во Фрунзенском – 31 единица спецтехники и 18 рабочих.

В Заводском районе работы проводятся по улицам Орджоникидзе, Чернышевского, пр. Энтузиастов, Ново-Астраханское шоссе, 4-я Нагорная, Брянская, Тульская, Огородная, 11-й Динамовский пр., Князевская, Азина, Заводская, Химическая, 2-й Совхозный пр., Прессовая, Томская, Маркина, Авиастроителей и др.

В Октябрьском и Гагаринском районах Саратова также продолжаются работы по очистке дорожного полотна и пешеходных зон, а также вывозу снега.

В Энгельсе сотрудники МКУ «Городское хозяйство» продолжают работы по уборке снега. Особое внимание уделяется тротуарной сети города.

В Балаково техника уже приступила к очистке внутриквартальных дорог.

Напомним, работы ведутся в усиленном круглосуточном режиме.

По информации администраций МО «Город Саратов», Энгельсского, Балаковского районов