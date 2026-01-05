Саратовская область: Оперативная обстановка в регионе

просмотров: 227

К расчистке федеральных, региональных и муниципальных дорог привлечено более 1250 единиц техники. За сутки использовано 7248 тонн противогололедных материалов и песко-соляной смеси.Федеральные дороги.На некоторых участках из-за переметов и плохой видимости сохраняются ограничения на движение грузовых и маршрутных транспортных средств:А-298 а/д Р-208 «Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан» на участке с км 36+250 по км 272+000 и на участке км 272+000 - км 582+000.Сняты ограничения по следующим участкам:Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон - Тамбов - Волгоград - Астрахань» на участке км 549+000 - км 722+000.Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» на участке км 111+150 - км 396+094.Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград» на участке км 47+000 - км 292+000 и на участке км 292+000 - км 428+295.Р-158 «Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов» км 516+100 - км 612+000.Р-207 «Пенза - Балашов - Михайловка - а/д А-260» на участке км 115+140 - км 313+940.Региональные дороги.Ограничений на проезд нет. Продолжаются работы по расчистке и обработке противогололедными материалами.Муниципальные дороги.Ограничений на проезд нет. Продолжаются работы по расчистке и обработке противогололедными материалами.В отдельных населенных пунктах из-за сильных порывов ветра есть точечные перебои с подачей электроэнергии. По всем адресам выехали аварийные бригады для проведения работ.Уважаемые жители! Будьте осторожны на дорогах. Воздержитесь от поездок на дальние расстояния до наступления благоприятных погодных условий.Подписывайтесь на мой канал в MAX