5 ЯНВАРЯ 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:07 | 04 января
Саратовская область: Оперативная обстановка в регионе
23:16 | 03 января
Более 300 единиц спецтехники работают на региональных трассах области
11:30 | 03 января
Декада спорта и здоровья объединит более 23 тысяч любителей активного образа жизни
10:30 | 03 января
Вспомнить советские традиции Нового года можно в Доме Павла Кузнецова
09:45 | 03 января
Область вновь накрыло снегом: дорожники работают в круглосуточном режиме
17:30 | 30 декабря
В последний день 2025 года завершается сезон охоты на боровую дичь
15:30 | 30 декабря
София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
15:00 | 30 декабря
Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области
14:00 | 30 декабря
В 2025 году 1,8 тысячи многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
12:30 | 30 декабря
Охотничьи инспекторы провели в уходящем году около 6000 рейдов
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовская область: Оперативная обстановка в регионе

Общество
В связи с неблагоприятными погодными условиями все дорожные и аварийные службы работают в круглосуточном режиме.


К расчистке федеральных, региональных и муниципальных дорог привлечено более 1250 единиц техники. За сутки использовано 7248 тонн противогололедных материалов и песко-соляной смеси.

Федеральные дороги.
На некоторых участках из-за переметов и плохой видимости сохраняются ограничения на движение грузовых и маршрутных транспортных средств:

А-298 а/д Р-208 «Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан» на участке с км 36+250 по км 272+000 и на участке км 272+000 - км 582+000.

Сняты ограничения по следующим участкам:

Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон - Тамбов - Волгоград - Астрахань» на участке км 549+000 - км 722+000.

Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» на участке км 111+150 - км 396+094.

Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград» на участке км 47+000 - км 292+000 и на участке км 292+000 - км 428+295.

Р-158 «Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов» км 516+100 - км 612+000.

Р-207 «Пенза - Балашов - Михайловка - а/д А-260» на участке км 115+140 - км 313+940.

Региональные дороги.
Ограничений на проезд нет. Продолжаются работы по расчистке и обработке противогололедными материалами.

Муниципальные дороги.
Ограничений на проезд нет. Продолжаются работы по расчистке и обработке противогололедными материалами.

В отдельных населенных пунктах из-за сильных порывов ветра есть точечные перебои с подачей электроэнергии. По всем адресам выехали аварийные бригады для проведения работ.

Уважаемые жители! Будьте осторожны на дорогах. Воздержитесь от поездок на дальние расстояния до наступления благоприятных погодных условий.

Подписывайтесь на мой канал в MAX