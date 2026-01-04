Более 300 единиц спецтехники работают на региональных трассах области
Погодные условия продолжают ухудшаться. Дорожные организации в режиме реального времени отслеживают ситуацию на дорогах области и готовы к борьбе со снегом.
Все дорожные службы работают круглосуточно. При необходимости на расчистку дорог выйдет дополнительно тяжелая техника. Пескосоляной смеси заготовлено в достаточном количестве.
О состоянии региональных дорог можно узнать по телефону ЦДС (горячая линия) 8( 8452) 499-227.
Министерство дорожного хозяйства области
Все дорожные службы работают круглосуточно. При необходимости на расчистку дорог выйдет дополнительно тяжелая техника. Пескосоляной смеси заготовлено в достаточном количестве.
О состоянии региональных дорог можно узнать по телефону ЦДС (горячая линия) 8( 8452) 499-227.
Министерство дорожного хозяйства области