4 ЯНВАРЯ 2026 ВОСКРЕСЕНЬЕ
23:16 | 03 января
Более 300 единиц спецтехники работают на региональных трассах области
11:30 | 03 января
Декада спорта и здоровья объединит более 23 тысяч любителей активного образа жизни
10:30 | 03 января
Вспомнить советские традиции Нового года можно в Доме Павла Кузнецова
09:45 | 03 января
Область вновь накрыло снегом: дорожники работают в круглосуточном режиме
17:30 | 30 декабря
В последний день 2025 года завершается сезон охоты на боровую дичь
15:30 | 30 декабря
София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
15:00 | 30 декабря
Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области
14:00 | 30 декабря
В 2025 году 1,8 тысячи многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
12:30 | 30 декабря
Охотничьи инспекторы провели в уходящем году около 6000 рейдов
12:11 | 30 декабря
Более 300 единиц спецтехники работают на региональных трассах области

Погодные условия продолжают ухудшаться. Дорожные организации в режиме реального времени отслеживают ситуацию на дорогах области и готовы к борьбе со снегом.

Все дорожные службы работают круглосуточно. При необходимости на расчистку дорог выйдет дополнительно тяжелая техника. Пескосоляной смеси заготовлено в достаточном количестве.

О состоянии региональных дорог можно узнать по телефону ЦДС (горячая линия) 8( 8452) 499-227.

Министерство дорожного хозяйства области