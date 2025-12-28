28 декабря 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
23:55 | 27 декабря
Саратовские десантники почтили память легендарного командующего ВДВ В.Ф. Маргелова
13:00 | 27 декабря
Политолог отметил развитие Саратовской области в строительной отрасли
11:21 | 27 декабря
Общественник связал введение более миллиона квадратных метров жилья с устойчивостью экономики региона
18:10 | 26 декабря
Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям отмечает 25 лет со дня образования
18:00 | 26 декабря
В январе 2026 года возобновятся выплаты за добычу лисицы
17:45 | 26 декабря
Тарифы в Саратовской области проиндексируют по минимуму
17:41 | 26 декабря
На дорогах области работает 309 единиц техники
17:36 | 26 декабря
В связи с выпадением осадков профильные службы в Саратове, Балакове и Энгельсе работают в усиленном режиме
17:00 | 26 декабря
Эксклюзивные региональные сервисы в МАХ: саратовцы могут воспользоваться разработанными чат-ботами
16:00 | 26 декабря
Промышленный туризм поможет решить кадровый вопрос в Саратовской области
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Общество
27 декабря 1908 года родился Василий Филиппович Маргелов – выдающийся советский военачальник, дважды командовавший Воздушно-десантными войсками (1954–1959 и 1961–1979), Герой Советского Союза, генерал армии, чьё имя навсегда вписано в историю отечественной военной славы.

В день 116-летия со дня рождения легендарного десантника представители военно-патриотической общественности Саратова собрались у бюста Василия Филипповича, чтобы отдать дань уважения его подвигу и вкладу в развитие ВДВ.

С приветственным словом перед собравшимися выступили депутат Саратовской областной Думы, участник специальной военной операции Дмитрий Петрович Лыгин; руководитель военно-патриотического клуба «Отвага» Николай Николаевич Никуленко; председатель Союза десантников города Саратова Александр Васильевич Кондауров; а также ветеран боевых действий Руслан Радикович Сейдгазов.

Особое внимание присутствующих привлекли кадеты казачьих классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43 имени В.Ф. Маргелова». Вместе с ветеранами ВДВ они возложили цветы к бюсту своего небесного покровителя, чьё имя школа носит с гордостью и уважением.

Память о Василии Филипповиче Маргелове – это не только дань прошлому, но и живой пример служения Отечеству, стойкости, чести и беззаветной преданности воинскому братству.