Саратовские десантники почтили память легендарного командующего ВДВ В.Ф. Маргелова

просмотров: 141

27 декабря 1908 года родился Василий Филиппович Маргелов – выдающийся советский военачальник, дважды командовавший Воздушно-десантными войсками (1954–1959 и 1961–1979), Герой Советского Союза, генерал армии, чьё имя навсегда вписано в историю отечественной военной славы.В день 116-летия со дня рождения легендарного десантника представители военно-патриотической общественности Саратова собрались у бюста Василия Филипповича, чтобы отдать дань уважения его подвигу и вкладу в развитие ВДВ.С приветственным словом перед собравшимися выступили депутат Саратовской областной Думы, участник специальной военной операции Дмитрий Петрович Лыгин; руководитель военно-патриотического клуба «Отвага» Николай Николаевич Никуленко; председатель Союза десантников города Саратова Александр Васильевич Кондауров; а также ветеран боевых действий Руслан Радикович Сейдгазов.Особое внимание присутствующих привлекли кадеты казачьих классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43 имени В.Ф. Маргелова». Вместе с ветеранами ВДВ они возложили цветы к бюсту своего небесного покровителя, чьё имя школа носит с гордостью и уважением.Память о Василии Филипповиче Маргелове – это не только дань прошлому, но и живой пример служения Отечеству, стойкости, чести и беззаветной преданности воинскому братству.