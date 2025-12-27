Общественник связал введение более миллиона квадратных метров жилья с устойчивостью экономики региона

просмотров: 134

В действительных экономических реалиях введение более одного миллиона квадратных метров жилья является отличным результатом. Об этом заявил председатель региональной Общественной палаты, профессор, доктор экономических наук Борис Шинчук. Как отметил Борис Леонидович, данная работа свидетельствует не только о развитии инфраструктуры, но и о создании новых рабочих мест в строительной отрасли.- Внимательно слежу за развитием Саратовской области во всех сферах деятельности и не могу не отметить впечатляющий результат по вводу жилья в регионе в уходящем году. Преодолев отметку в 1 миллион квадратных метров, была не просто достигнута цель, а совершен настоящий подвиг вопреки целому ряду внешних факторов.Сохранение темпов строительства, заданных много лет назад, в нынешней экономической ситуации – задача невероятной сложности. Высокая стоимость стройматериалов, завышенная ставка по ипотеке и, как следствие, снижение спроса на жильё – все это оказывало колоссальное давление на отрасль. Тем не менее, благодаря слаженной работе строителей, проектировщиков, органов власти и инвесторов, удалось удержать прежний уровень.Этот результат – свидетельство устойчивости региональной экономики, ее способности адаптироваться к меняющимся условиям и находить ресурсы для развития. Считаю, что ввод в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья означает не просто увеличение жилых площадей, но и доказательство создания новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, повышение качества жизни граждан.Понимая все сложности текущей обстановки, я считаю достигнутый результат отличным. Это подтверждает профессионализм и целеустремленность всех участников строительного процесса в Саратовской области. Важно не только зафиксировать этот успех, но и проанализировать полученный опыт, чтобы в дальнейшем продолжать двигаться вперед, создавая комфортное и максимально доступное жилье для жителей региона, - подытожил Борис Шинчук.