26 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:10 | 26 декабря
Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям отмечает 25 лет со дня образования
18:00 | 26 декабря
В январе 2026 года возобновятся выплаты за добычу лисицы
17:45 | 26 декабря
Тарифы в Саратовской области проиндексируют по минимуму
17:41 | 26 декабря
На дорогах области работает 309 единиц техники
17:36 | 26 декабря
В связи с выпадением осадков профильные службы в Саратове, Балакове и Энгельсе работают в усиленном режиме
17:00 | 26 декабря
Эксклюзивные региональные сервисы в МАХ: саратовцы могут воспользоваться разработанными чат-ботами
16:00 | 26 декабря
Промышленный туризм поможет решить кадровый вопрос в Саратовской области
15:00 | 26 декабря
С жителями области в 2025 году заключено более 6,7 тысячи социальных контрактов
14:00 | 26 декабря
Владимир Путин: В конкурсе «Лидеры России. Команда» готовность участников работать в команде будет оцениваться в первую очередь
13:00 | 26 декабря
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в образовательных учреждениях
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

На дорогах области работает 309 единиц техники

Общество
Дорожные службы продолжают уборку снега в районах области



Второй день подряд дорожные службы борются со снегом. На дороги вышло свыше 300 единиц спецтехники. При необходимости, будет привлечена дополнительная тяжелая техника.

Дорожники проводят очистку и обработку региональных автодорог песко-соляной смесью. За прошедшую ночь израсходовано 747 тонн песко-соляной смеси. Сегодня днем – 1785 тонн. По всем дорогам регионального значения проезд обеспечен.

Также техника расчищает от снега и наледи дорожно-уличную сеть в населенных пунктах.

По прогнозам синоптиков снег и метель в области продолжатся и в выходные дни. Дорожные службы просят жителей области по возможности отказаться от дальних поездок на автотранспорте.

Напоминаем, о состоянии дорог жители области могут получить информацию по телефону центральной диспетчерской службы (горячей линии): 8(8452) 499-227.

Министерство дорожного хозяйства области