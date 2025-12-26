На дорогах области работает 309 единиц техники

просмотров: 101

Второй день подряд дорожные службы борются со снегом. На дороги вышло свыше 300 единиц спецтехники. При необходимости, будет привлечена дополнительная тяжелая техника.Дорожники проводят очистку и обработку региональных автодорог песко-соляной смесью. За прошедшую ночь израсходовано 747 тонн песко-соляной смеси. Сегодня днем – 1785 тонн. По всем дорогам регионального значения проезд обеспечен.Также техника расчищает от снега и наледи дорожно-уличную сеть в населенных пунктах.По прогнозам синоптиков снег и метель в области продолжатся и в выходные дни. Дорожные службы просят жителей области по возможности отказаться от дальних поездок на автотранспорте.Напоминаем, о состоянии дорог жители области могут получить информацию по телефону центральной диспетчерской службы (горячей линии): 8(8452) 499-227.Министерство дорожного хозяйства области