25 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
22:17 | 25 декабря
На время ремонта театр оперетты останется в Энгельсе
18:37 | 25 декабря
Ухудшение погодных условий: при необходимости в регионе задействуют 902 единицы техники
18:30 | 25 декабря
В Саратове общественники высоко оценили качество связи в мессенджере MAX
18:00 | 25 декабря
Артисты Вольского театра поздравили детей героев СВО
17:59 | 25 декабря
Область готовится к ухудшению погодных условий
17:00 | 25 декабря
В Год защитника Отечества и 80-летия Победы общественные организации провели более 300 разноформатных мероприятий
16:33 | 25 декабря
Энергетики восстановили работу Саратовской ТЭЦ-5 после утреннего снижения температуры в тепломагистрали
16:32 | 25 декабря
Депутат Гладков ответил на критику электронного голосования
11:26 | 25 декабря
Обеспечили бесперебойность: на дежурство в сильные морозы вышли резервные автобусы
11:25 | 25 декабря
Саратовские застройщики объяснили, почему сейчас невыгодно строить новое жилье
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Депутат Гладков ответил на критику электронного голосования

Общество
Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков («Единая Россия») выступил с резкой критикой в адрес политиков, отрицающих современные форматы взаимодействия с избирателями




«Удивляют высказывания политиков от фракций, существующих только благодаря памяти людей о заслугах предков. Не имея по факту собственной повестки в виде реальных дел для жителей, они провозгласили своим лозунгом «вперед, в прошлое», не понимая, что сегодня необходимы решения, отвечающие не только вызовам настоящего, но и будущего», - отметил депутат.

В качестве примера он привел критику возможности электронного голосования.
«Совершенно дико звучит критика одной только возможности электронного голосования на выборах. Сегодня волеизъявление в цифровом формате применяется в важнейших для жителей сферах: благоустройстве, управлении жилфондом и многих других. Это удобный, безопасный и востребованный инструмент, который экономит время людей и повышает вовлеченность», - подчеркнул депутат.

Он напомнил, что цифровые технологии уже доказали свою эффективность и в политических процессах, сославшись на опыт «Единой России».

«Подтвердило оно свою эффективность и в политике. Здесь яркий пример - предварительное голосование «Единой России», ежегодно вовлекающее все большее число людей в конкурентный и открытый процесс определения кандидатов на выборы. Именно вовлечение жителей в диалог и взаимодействие обеспечивает нашей Партии массовую народную поддержку», - подчеркнул Сергей Гладков.

Напомним, ранее руководство областных коммунистов пытались подвергнуть критике распространение электронного голосования.