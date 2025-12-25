Депутат Гладков ответил на критику электронного голосования

просмотров: 108

«Удивляют высказывания политиков от фракций, существующих только благодаря памяти людей о заслугах предков. Не имея по факту собственной повестки в виде реальных дел для жителей, они провозгласили своим лозунгом «вперед, в прошлое», не понимая, что сегодня необходимы решения, отвечающие не только вызовам настоящего, но и будущего», - отметил депутат.В качестве примера он привел критику возможности электронного голосования.«Совершенно дико звучит критика одной только возможности электронного голосования на выборах. Сегодня волеизъявление в цифровом формате применяется в важнейших для жителей сферах: благоустройстве, управлении жилфондом и многих других. Это удобный, безопасный и востребованный инструмент, который экономит время людей и повышает вовлеченность», - подчеркнул депутат.Он напомнил, что цифровые технологии уже доказали свою эффективность и в политических процессах, сославшись на опыт «Единой России».«Подтвердило оно свою эффективность и в политике. Здесь яркий пример - предварительное голосование «Единой России», ежегодно вовлекающее все большее число людей в конкурентный и открытый процесс определения кандидатов на выборы. Именно вовлечение жителей в диалог и взаимодействие обеспечивает нашей Партии массовую народную поддержку», - подчеркнул Сергей Гладков.Напомним, ранее руководство областных коммунистов пытались подвергнуть критике распространение электронного голосования.