Роман Грибов о рынке «Привоз» в Саратове: «Это место, где мигранты, грязь, наркота»

Общество
На совещании в облдуме депутат Роман Грибов («Единая Россия») заявил о том, что в Саратове необходимо изъять из частной собственности землю рынка «Привоз»


Парламентарий отметил, что ранее территория рынка относилась к предприятию «Саратоврезинотехника», которое было приватизировано.
«Это место, где мигранты, грязь, наркота. При этом мы рассуждаем о том, что нам надо как-то бороться с наркотиками и так далее. Они там в подземелье живут, потом на свет выходят, начинают все продавать. Как вообще утекло это предприятие в частные руки? Зачем нам нужен в самом центре города этот рынок «Привоз»?» – подчеркнул Грибов.

Он призвал коллег озвучить фамилию «царька», который приватизировал указанную землю. По словам политика, этот предприниматель связан с приватизацией ДК «Рубин» и также «притесняет в некоторых районах аграриев».
Напомним, ранее тему о сомнительной сделке по приватизации «Рубина» поднимал депутат Облдумы Сергей Гладков.