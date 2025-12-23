Общественник считает невозможным ввод в Саратовской области более 1 миллиона квадратных метров жилья

просмотров: 98

«Ситуация в строительном комплексе очень непростая. Знаю из новостей, что за 11 месяцев в России показатель ввода жилья снизился почти на 2,5%, это объективная ситуация, с которой нужно считаться.Думаю, что в этом году показатели ввода жилья будут несколько ниже обычных, и злопыхатели, конечно, используют это для своей очередной порции черного пиара. Но собаки лают, а караван идет, полагаю, что ситуация выправится со временем», – уверен Петр Баранников.Отметим, ранее председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству региональной Общественной палаты Елена Герчикова заявила, что достижение объема ввода жилья в 1 миллион квадратных метров – «задача, граничащая с чудом».