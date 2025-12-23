23 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
11:30 | 23 декабря
Саратовцы поддерживают строительство школы пикетами
11:22 | 23 декабря
Роман Грибов о рынке «Привоз» в Саратове: «Это место, где мигранты, грязь, наркота»
10:00 | 23 декабря
Саратовские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады «Иннагрика»
09:08 | 23 декабря
Саратовская область — победитель Всероссийских соревнований по спортивной борьбе
09:04 | 23 декабря
Общественник считает невозможным ввод в Саратовской области более 1 миллиона квадратных метров жилья
14:00 | 22 декабря
В Саратовской области создан первый межрегиональный промышленный кластер
13:30 | 22 декабря
Учёные Политеха познакомили школьников с технологиями будущего энергетики
12:30 | 22 декабря
Создана новая детская газета "ВОВремя"
11:30 | 22 декабря
Более 500 ветеранов специальной военной операции стали участниками спортивных соревнований в 2025 году
10:00 | 22 декабря
Новогодняя арт-терапия: получатели услуг центра соцобслуживания Самойловского района занимаются творчеством
Общественник считает невозможным ввод в Саратовской области более 1 миллиона квадратных метров жилья

Общество
В новых экономических условиях введение более одного миллиона квадратных метров жилья не представляется возможным. Об этом заявил член правления общественного совета при Саратовской областной думе Пётр Баранников.




«Ситуация в строительном комплексе очень непростая. Знаю из новостей, что за 11 месяцев в России показатель ввода жилья снизился почти на 2,5%, это объективная ситуация, с которой нужно считаться.

Думаю, что в этом году показатели ввода жилья будут несколько ниже обычных, и злопыхатели, конечно, используют это для своей очередной порции черного пиара. Но собаки лают, а караван идет, полагаю, что ситуация выправится со временем», – уверен Петр Баранников.

Отметим, ранее председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству региональной Общественной палаты Елена Герчикова заявила, что достижение объема ввода жилья в 1 миллион квадратных метров – «задача, граничащая с чудом».