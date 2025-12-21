21 декабря 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
Саратов почтил память лейтенанта полиции Михаила Гадеева

Общество
Саратов почтил память лейтенанта полиции Михаила Гадеева


Сегодня у Стеллы в сквере имени лейтенанта полиции Михаила Гадеева собрались те, для кого его подвиг не просто страница истории, а живой пример долга и мужества. Участник специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, казачий атаман Саратовской области Андрей Викторович Фетисов, представители общественной организации «Боевое братство», учащиеся МОУ СОШ № 43 имени Героя Советского Союза В. Ф. Маргелова и ветераны органов внутренних дел МВД России возложили цветы к мемориалу в честь шестой годовщины гибели офицера.

Саратов почтил память лейтенанта полиции Михаила Гадеева

Шесть лет назад, выполняя служебный долг в ночном патруле по улицам Заводского района Саратова, лейтенант полиции Михаил Константинович Гадеев при задержании особо опасного преступника получил смертельное огнестрельное ранение. Его последние слова – «Это наша работа!» стали символом преданности профессии и бесстрашия перед лицом смертельной угрозы.

Указом Президента Российской Федерации Михаил Гадеев посмертно награждён Орденом Мужества. Приказом Министра МВД России он навечно зачислен в списки личного состава полка патрульно-постовой службы УМВД России по городу Саратову, как вечный пример служебного долга.

Саратов почтил память лейтенанта полиции Михаила Гадеева

В 2020 году по решению главы администрации муниципального образования «Город Саратов» сквер, где сегодня установлен памятный знак, официально получил имя лейтенанта полиции Михаила Гадеева. С тех пор это пространство стало одним из центральных мест патриотического воспитания в городе: здесь проходят уроки мужества, митинги памяти, церемонии возложения цветов с участием школьников, ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и представителей власти.

Саратов почтил память лейтенанта полиции Михаила Гадеева

Имя Михаила Гадеева продолжает жить в сердцах саратовцев, как напоминание о силе духа и о том, что настоящий подвиг не требует слов, но требует памяти.