Саратов почтил память лейтенанта полиции Михаила Гадеева

просмотров: 54

Сегодня у Стеллы в сквере имени лейтенанта полиции Михаила Гадеева собрались те, для кого его подвиг не просто страница истории, а живой пример долга и мужества. Участник специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, казачий атаман Саратовской области Андрей Викторович Фетисов, представители общественной организации «Боевое братство», учащиеся МОУ СОШ № 43 имени Героя Советского Союза В. Ф. Маргелова и ветераны органов внутренних дел МВД России возложили цветы к мемориалу в честь шестой годовщины гибели офицера.Шесть лет назад, выполняя служебный долг в ночном патруле по улицам Заводского района Саратова, лейтенант полиции Михаил Константинович Гадеев при задержании особо опасного преступника получил смертельное огнестрельное ранение. Его последние слова – «Это наша работа!» стали символом преданности профессии и бесстрашия перед лицом смертельной угрозы.Указом Президента Российской Федерации Михаил Гадеев посмертно награждён Орденом Мужества. Приказом Министра МВД России он навечно зачислен в списки личного состава полка патрульно-постовой службы УМВД России по городу Саратову, как вечный пример служебного долга.В 2020 году по решению главы администрации муниципального образования «Город Саратов» сквер, где сегодня установлен памятный знак, официально получил имя лейтенанта полиции Михаила Гадеева. С тех пор это пространство стало одним из центральных мест патриотического воспитания в городе: здесь проходят уроки мужества, митинги памяти, церемонии возложения цветов с участием школьников, ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и представителей власти.Имя Михаила Гадеева продолжает жить в сердцах саратовцев, как напоминание о силе духа и о том, что настоящий подвиг не требует слов, но требует памяти.