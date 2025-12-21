Балашовское станичное казачье общество отметило 20-летний юбилей

просмотров: 64

В этом году Балашовское станичное казачье общество празднует двадцатилетие со дня своего основания. За два десятилетия под неизменным руководством атамана Николая Михайловича Подкорытова инициативная группа выросла в уважаемую и активную общественную силу, вносящую значимый вклад в патриотическое воспитание молодёжи, сохранение историко-культурного наследия, укрепление общественной безопасности и развитие социальной жизни Балашовского района и Саратовской области в целом.На протяжении многих лет казачье общество инициирует и организует мероприятия, направленные на передачу традиций подрастающему поколению. Ежегодно проводятся патриотические сборы с юными казаками, а летом на берегу реки Хопёр проходит фестиваль «Казачий разгуляй на Хопре», объединяющий казачьи дружины из разных регионов.Члены общества активно участвуют в специальной военной операции, обеспечивая поддержку действующим военнослужащим, и регулярно организуют сборы гуманитарной помощи для передачи на передовую. Отдельным направлением работы стало шефство над балашовским детским садом «Золотой ключик», воспитанники которого с ранних лет знакомятся с казачьими обычаями и традициями.Казаки также сотрудничают с правоохранительными органами, помогая в обеспечении общественного порядка во время проведения православных и общегородских праздников.Поздравить юбиляров приехали представители Правительства Саратовской области, администрации Балашовского муниципального района, Окружной атаман, а также жители города, чьи семьи на протяжении поколений связаны с казачеством.В знак признания заслуг перед регионом Благодарственные письма Губернатора Саратовской области «За патриотическое воспитание молодёжи, сохранение казачьей культуры, а также в связи с 20-летием со дня создания Балашовского казачьего общества» получили «Народный коллектив» вокальный ансамбль «Любава» и активисты казачьего общества.Юбилейный вечер завершился праздничным концертом, подготовленным силами сотрудников Культурно-досугового центра Балашовского района. Зрители увидели яркую программу, наполненную казачьими песнями, танцами и патриотическими композициями, отразившими дух и преемственность поколений.