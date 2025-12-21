21 декабря 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
21:00 | 21 декабря
Саратов почтил память лейтенанта полиции Михаила Гадеева
20:38 | 21 декабря
Балашовское станичное казачье общество отметило 20-летний юбилей
19:00 | 21 декабря
Общественный наблюдатель рассказала о ходе строительства школы в Молодежном
18:43 | 21 декабря
Студенческий медиацентр саратовского вуза стал лауреатом Всероссийской премии
12:31 | 21 декабря
Эксперт не прогнозирует ввода в Саратовской области более 900 тысяч квадратных метров жилья
18:36 | 20 декабря
Учащиеся 43-й школы завоевали диплом на международном конкурсе «Во имя Родины»
13:06 | 20 декабря
«Генерал Панфилов» отправился в Саратовскую область
12:00 | 20 декабря
Жители Саратова просят ускорить строительство школы
10:33 | 20 декабря
Орловчанка переехала в Саратов и была приятно удивлена
18:41 | 19 декабря
Корректировка размера платы за проведение техосмотра не коснется физических лиц Саратовской области
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Студенческий медиацентр саратовского вуза стал лауреатом Всероссийской премии

Общество
В Москве состоялась церемония награждения Всероссийской премии студенческих медиа «МедиаЛидер‑2025», которая была организована министерством науки и высшего образования РФ.



Данная премия направлена на поддержку сообщества студенческих СМИ с целью объединения и продвижения лучших практик создания и популяризации молодежного контента о науке и высшем образовании, а также об общественно‑политической и патриотической повестке.

В этом году на конкурс было подано 350 заявок в пяти профильных номинациях. В финал прошли всего 17 вузовских проектов.

В главной номинации премии — «Лучшее студенческое медиа – 2025» — победителем был признан студенческий медиацентр Саратовской государственной юридической академии SM Production.

Кроме того, II место в номинации «Популяризация науки и технологий» завоевал медиапроект SM Production «Космическое касание».

Стоит отметить, что одним из ведущих торжественной церемонии стал и.о. начальника отдела информации и цифровых образовательных проектов информационно‑издательской службы СГЮА, аспирант кафедры земельного и экологического права Артем Шамшорик.

«Поздравляем наших ребят! Их оригинальные медиапроекты — яркий пример того, как студенческая молодежь создает качественный, актуальный и вдохновляющий контент», - отметили успех  саратовских студентов в телеграм-канале СГЮА.