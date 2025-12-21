Эксперт не прогнозирует ввода в Саратовской области более 900 тысяч квадратных метров жилья

просмотров: 61

Эксперт отмечает, что экономическая ситуация в стране быстро меняется и сейчас давать какие-либо серьезные прогнозы довольно сложно. Но есть общероссийские тенденции, с которыми ничего не поделаешь.«Огромный ипотечный процент, снижение потребительского спроса – все это, безусловно, отражается на строительной отрасли во всех регионах. Неудивительно, что многие потенциальные покупатели откладывают решение об улучшении жилищных условий до лучших времен. Не стоит забывать и фактор высокой закредитованности населения. Текущие экономические реалии диктуют свои условия, и я сомневаюсь, что в Саратовской области при таких вводных на текущий момент удастся закрыть год даже на уровне средних значений за последние годы. Необходимо учитывать и высокую стоимость строительных материалов, что также оказывает негативное влияние на объемы строительства», – перечисляет причины застоя в отрасли Александр Степанов.«Думаю, что в уходящем году не стоит ждать показателя более 900 тысяч квадратных метров введённого жилья. Даже этот, казалось бы, не самый лучший прогноз считаю весьма оптимистичным в сложившихся условиях. Будущее строительной отрасли в Саратовской области, как и в других регионах, остается туманным и во многом зависит от изменения внешних факторов», - заявляет он.