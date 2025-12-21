21 декабря 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Эксперт не прогнозирует ввода в Саратовской области более 900 тысяч квадратных метров жилья

Общество
Прогнозировать ввод жилья в регионе в этом году на уровне 900 тыс. кв. м будет весьма оптимистично. Об этом заявил бывший министр экономики Саратовской области, ныне член Общественного совета при региональном Минэкономразвития, Заслуженный экономист Российской Федерации Александр Степанов, отметивший факторы, которые могут не позволить закрыть год по вводу жилья даже на уровне средних значений за последние годы.


Эксперт отмечает, что экономическая ситуация в стране быстро меняется и сейчас давать какие-либо серьезные прогнозы довольно сложно. Но есть общероссийские тенденции, с которыми ничего не поделаешь.

«Огромный ипотечный процент, снижение потребительского спроса – все это, безусловно, отражается на строительной отрасли во всех регионах. Неудивительно, что многие потенциальные покупатели откладывают решение об улучшении жилищных условий до лучших времен. Не стоит забывать и фактор высокой закредитованности населения. Текущие экономические реалии диктуют свои условия, и я сомневаюсь, что в Саратовской области при таких вводных на текущий момент удастся закрыть год даже на уровне средних значений за последние годы. Необходимо учитывать и высокую стоимость строительных материалов, что также оказывает негативное влияние на объемы строительства», – перечисляет причины застоя в отрасли Александр Степанов.

«Думаю, что в уходящем году не стоит ждать показателя более 900 тысяч квадратных метров введённого жилья. Даже этот, казалось бы, не самый лучший прогноз считаю весьма оптимистичным в сложившихся условиях. Будущее строительной отрасли в Саратовской области, как и в других регионах, остается туманным и во многом зависит от изменения внешних факторов», - заявляет он.