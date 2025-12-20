20 декабря 2025 СУББОТА
Новости
18:36 | 20 декабря
Учащиеся 43-й школы завоевали диплом на международном конкурсе «Во имя Родины»
13:06 | 20 декабря
«Генерал Панфилов» отправился в Саратовскую область
12:00 | 20 декабря
Жители Саратова просят ускорить строительство школы
10:33 | 20 декабря
Орловчанка переехала в Саратов и была приятно удивлена
18:41 | 19 декабря
Корректировка размера платы за проведение техосмотра не коснется физических лиц Саратовской области
16:30 | 19 декабря
Областному центру экологии, краеведения и туризма исполнилось 85 лет
15:28 | 19 декабря
Саратовцы и гости города могут приобрести продукты для новогоднего стола на ярмарках выходного дня
12:30 | 19 декабря
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе
11:21 | 19 декабря
Издан детский сборник «СВОим Героям»
11:00 | 19 декабря
Ректор поздравляет университет со 116-й годовщиной со дня открытия
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Учащиеся 43-й школы завоевали диплом на международном конкурсе «Во имя Родины»

Общество
Учащиеся 43-й школы завоевали диплом на международном конкурсе «Во имя Родины»

На международном конкурсе «Во имя Родины», направленном на изучение и популяризацию истории и культуры России, судеб и подвигов соотечественников, а также на продвижение исследовательских и творческих достижений молодёжи, отличились учащиеся саратовской школы № 43.

Виталий Еремин из 11 «А» класса и Виктор Поляков из 9 «Б» представили исследовательскую работу под названием «Казаки на страже рубежей: с древнейших времён до наших дней» и были удостоены диплома второй степени.

Целью их проекта стало углубление знаний об истории казачества и приобщение сверстников к богатому историческому наследию страны. В работе ребята проследили эволюцию казачьего сословия – от служения на дальних рубежах Руси до участия в современных военных событиях.

Особое внимание авторы уделили вкладу казаков в годы Великой Отечественной войны, отдав дань уважения их мужеству и самоотверженности. Также в исследовании затронута тема специальной военной операции. В этом контексте упомянут атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, член Общественной палаты региона, кавалер ордена «Мужество», ветеран боевых действий, казачий полковник Андрей Викторович Фетисов, ныне участвующий в операции.

Жюри высоко оценило глубину исторического анализа, патриотическую направленность и тщательную проработку темы.

Поздравляем Виталия Еремина и Виктора Полякова с заслуженной победой на международном уровне и желаем им дальнейших успехов в исследовательской и общественной деятельности!