Учащиеся 43-й школы завоевали диплом на международном конкурсе «Во имя Родины»

просмотров: 82

На международном конкурсе «Во имя Родины», направленном на изучение и популяризацию истории и культуры России, судеб и подвигов соотечественников, а также на продвижение исследовательских и творческих достижений молодёжи, отличились учащиеся саратовской школы № 43.Виталий Еремин из 11 «А» класса и Виктор Поляков из 9 «Б» представили исследовательскую работу под названием «Казаки на страже рубежей: с древнейших времён до наших дней» и были удостоены диплома второй степени.Целью их проекта стало углубление знаний об истории казачества и приобщение сверстников к богатому историческому наследию страны. В работе ребята проследили эволюцию казачьего сословия – от служения на дальних рубежах Руси до участия в современных военных событиях.Особое внимание авторы уделили вкладу казаков в годы Великой Отечественной войны, отдав дань уважения их мужеству и самоотверженности. Также в исследовании затронута тема специальной военной операции. В этом контексте упомянут атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, член Общественной палаты региона, кавалер ордена «Мужество», ветеран боевых действий, казачий полковник Андрей Викторович Фетисов, ныне участвующий в операции.Жюри высоко оценило глубину исторического анализа, патриотическую направленность и тщательную проработку темы.Поздравляем Виталия Еремина и Виктора Полякова с заслуженной победой на международном уровне и желаем им дальнейших успехов в исследовательской и общественной деятельности!