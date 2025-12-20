«Генерал Панфилов» отправился в Саратовскую область

просмотров: 26

Вчера поздно вечером, 19 декабря, судно на подводных крыльях проекта «Валдай 45Р» с именем «Генерал Панфилов» отправилось с производственной площадки «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в Нижегородской области к месту своей постоянной эксплуатации — в Саратовскую область.До этого больше месяца проводились пусконаладочные работы и технические испытания.С началом навигационного периода «Генерал Панфилов» выйдет в регулярные рейсы по Волге.Напомним, пассажирские речные перевозки были возрождены спустя 30 лет в Саратовской области благодаря поддержке Вячеслава Володина.В период навигации 2025 года Валдаи «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин» перевезли порядка 28 тысяч пассажиров по маршруту Саратов–Балаково.