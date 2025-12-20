«Генерал Панфилов» отправился в Саратовскую область

20 декабря 2025 СУББОТА
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Вчера поздно вечером, 19 декабря, судно на подводных крыльях проекта «Валдай 45Р» с именем «Генерал Панфилов» отправилось с производственной площадки «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в Нижегородской области к месту своей постоянной эксплуатации — в Саратовскую область.

До этого больше месяца проводились пусконаладочные работы и технические испытания.

С началом навигационного периода «Генерал Панфилов» выйдет в регулярные рейсы по Волге.

Напомним, пассажирские речные перевозки были возрождены спустя 30 лет в Саратовской области благодаря поддержке Вячеслава Володина.

В период навигации 2025 года Валдаи «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин» перевезли порядка 28 тысяч пассажиров по маршруту Саратов–Балаково.