Жители Саратова просят ускорить строительство школы

просмотров: 76

"Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что большинство жителей Ленинского района рады появлению новой школы. Мы, родители, мечтаем о том времени, когда наши дети будут учиться в одну смену в новой современной школе со спортивным стадионом, расположенной в "зеленой зоне" нашего района. И, конечно, мы хотим, чтобы наша долгожданная школа была построена как можно быстрее", - отметила жительница района.На сегодняшний день работы уже идут - устанавливают буронабивные сваи и проводится устройство подпорной стенки и разработка котлована.