20 декабря 2025 СУББОТА
13:06 | 20 декабря
«Генерал Панфилов» отправился в Саратовскую область
12:00 | 20 декабря
Жители Саратова просят ускорить строительство школы
10:33 | 20 декабря
Орловчанка переехала в Саратов и была приятно удивлена
18:41 | 19 декабря
Корректировка размера платы за проведение техосмотра не коснется физических лиц Саратовской области
16:30 | 19 декабря
Областному центру экологии, краеведения и туризма исполнилось 85 лет
15:28 | 19 декабря
Саратовцы и гости города могут приобрести продукты для новогоднего стола на ярмарках выходного дня
12:30 | 19 декабря
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе
11:21 | 19 декабря
Издан детский сборник «СВОим Героям»
11:00 | 19 декабря
Ректор поздравляет университет со 116-й годовщиной со дня открытия
10:34 | 19 декабря
Педагог саратовской Школы креативных индустрий получил награду
Жители Саратова просят ускорить строительство школы

Общество
В центре Саратова и у сквере "Территория детства" проходят одиночные пикеты жителей, которые просят ускорить строительство школы в Ленинском районе.



"Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что большинство жителей Ленинского района рады появлению новой школы. Мы, родители, мечтаем о том времени, когда наши дети будут учиться в одну смену в новой современной школе со спортивным стадионом, расположенной в "зеленой зоне" нашего района. И, конечно, мы хотим, чтобы наша долгожданная школа была построена как можно быстрее", - отметила жительница района.

На сегодняшний день работы уже идут - устанавливают буронабивные сваи и проводится устройство подпорной стенки и разработка котлована.