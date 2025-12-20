20 декабря 2025 СУББОТА
Новости
13:06 | 20 декабря
«Генерал Панфилов» отправился в Саратовскую область
12:00 | 20 декабря
Жители Саратова просят ускорить строительство школы
10:33 | 20 декабря
Орловчанка переехала в Саратов и была приятно удивлена
18:41 | 19 декабря
Корректировка размера платы за проведение техосмотра не коснется физических лиц Саратовской области
16:30 | 19 декабря
Областному центру экологии, краеведения и туризма исполнилось 85 лет
15:28 | 19 декабря
Саратовцы и гости города могут приобрести продукты для новогоднего стола на ярмарках выходного дня
12:30 | 19 декабря
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе
11:21 | 19 декабря
Издан детский сборник «СВОим Героям»
11:00 | 19 декабря
Ректор поздравляет университет со 116-й годовщиной со дня открытия
10:34 | 19 декабря
Педагог саратовской Школы креативных индустрий получил награду
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Орловчанка переехала в Саратов и была приятно удивлена

Общество


Авторы канала «В Саратов!» разместили историю от подписчицы, которая два года назад переехала в Саратов из Орла. Ничего хорошего жительница «Города первого салюта» не ждала, но как выяснилось, очень зря.

«Моя история о переезде из Орла в Саратов, который уже сейчас могу назвать своим любимым городом, хотя изначально я ехала не с самым позитивным настроем.

Всю жизнь я жила в небольшом, но уютном Орле. Судьба распорядилась так, что я встретила человека (на данный момент своего мужа), который работал в Саратове. Решение о переезде далось непросто. Про Саратов ничего особо не слышала, кроме типичных стереотипов. В моем представлении это был ничем не примечательный провинциальный город.

Первое, что поразило после Орла, - масштабы. В сравнении с Орлом Саратов смело можно назвать мегаполисом. Помню, как впервые увидела Волгу, от просторов которой захватывает дух, и набережную. Увидеть это вживую и на картинке - абсолютно разные вещи и впечатления.

В первый месяц жизни здесь очень много гуляла по городу. Смотрела архитектуру, в Саратове она особенная. Много зданий нужно отреставрировать, но они все равно формируют общую атмосферу, какую-то особенную.

Вообще, в Саратове очень насыщенная культурная жизнь. Обожаю вечерами и в выходные ходить в разные кафешки и кофейни. Всегда есть, где вкусно поесть, как интересно провести время, потому что афиша всегда наполнена событиями.

Короче говоря, мои «ожидания-реальность» сыграли в обратную. Не как в меме, когда ждешь хорошее, а получаешь плохое. Наоборот. Саратов не идеален, но он попал прямо в сердечко. Своим воздухом, жизнью. Много говорили на эту тему с мужем. Для него город родной, и многие вещи он не воспринимает так, как я. Но сегодня мы с ним едины во мнении, что хотим здесь жить», - поделилась своими эмоциями от жизни в Саратове орловчанка.