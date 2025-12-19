19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
15:28 | 19 декабря
Саратовцы и гости города могут приобрести продукты для новогоднего стола на ярмарках выходного дня
12:30 | 19 декабря
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе
11:21 | 19 декабря
Издан детский сборник «СВОим Героям»
11:00 | 19 декабря
Ректор поздравляет университет со 116-й годовщиной со дня открытия
10:34 | 19 декабря
Педагог саратовской Школы креативных индустрий получил награду
10:33 | 19 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
17:30 | 18 декабря
В Саратове продолжается фестиваль «Уроки Табакова»
16:30 | 18 декабря
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты
15:30 | 18 декабря
Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве
14:31 | 18 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве

Общество
Об этом пишут авторы канала «В Саратов», отмечая, что барбершопы с оверпрайсами в расчет не брали.


Для сравнения был взят средний сегмент, по которому есть официальная статистика.

Получилось, что средняя цена мужской модельной стрижки в Саратове составляет 511 рублей, что в 2 раза ниже, чем в Москве. В столице ценник на уровне 1028 рублей.

Средняя цена женской стрижки в Саратове - 722 рубля, в Москве - 1470 рублей. Разница по сути такая же - в 2 раза.

Кстати, авторы сообщения советуют уже сейчас задуматься о стрижке, чтобы «не быть лохматым в новогоднюю ночь» - мест для записи в саратовских парикмахерских до конца декабря осталось совсем немного.