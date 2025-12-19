19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:30 | 18 декабря
В Саратове продолжается фестиваль «Уроки Табакова»
16:30 | 18 декабря
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты
15:30 | 18 декабря
Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве
14:31 | 18 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
14:30 | 18 декабря
Статус отдельных юридических лиц вернут 32 школам в опорных населенных пунктах
13:30 | 18 декабря
За последние пять лет наиболее значимые и ощутимые для жителей изменения произошли в первичном звене здравоохранения
13:00 | 18 декабря
Ветераны СВО могут бесплатно воспользоваться современными реабилитационными центрами
11:30 | 18 декабря
В Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина открылась выставка «Саратов космический»
10:59 | 18 декабря
Завершается народное голосование за звание «Город молодежи»
10:30 | 18 декабря
Регалии Почетного гражданина Саратовской области вручены Евгению Казанцеву
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве

Общество
Об этом пишут авторы канала «В Саратов», отмечая, что барбершопы с оверпрайсами в расчет не брали.


Для сравнения был взят средний сегмент, по которому есть официальная статистика.

Получилось, что средняя цена мужской модельной стрижки в Саратове составляет 511 рублей, что в 2 раза ниже, чем в Москве. В столице ценник на уровне 1028 рублей.

Средняя цена женской стрижки в Саратове - 722 рубля, в Москве - 1470 рублей. Разница по сути такая же - в 2 раза.

Кстати, авторы сообщения советуют уже сейчас задуматься о стрижке, чтобы «не быть лохматым в новогоднюю ночь» - мест для записи в саратовских парикмахерских до конца декабря осталось совсем немного.