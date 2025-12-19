В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве

просмотров: 136

Для сравнения был взят средний сегмент, по которому есть официальная статистика.Получилось, что средняя цена мужской модельной стрижки в Саратове составляет 511 рублей, что в 2 раза ниже, чем в Москве. В столице ценник на уровне 1028 рублей.Средняя цена женской стрижки в Саратове - 722 рубля, в Москве - 1470 рублей. Разница по сути такая же - в 2 раза.Кстати, авторы сообщения советуют уже сейчас задуматься о стрижке, чтобы «не быть лохматым в новогоднюю ночь» - мест для записи в саратовских парикмахерских до конца декабря осталось совсем немного.