«Это будет счастливый день»: жители Молодежного с нетерпением ждут новую школу

Горожане отмечают, что открытие новой школы на 1100 мест станет началом новой эры в организации учебного процесса и выведет получение знаний школьниками на качественно новый уровень.«Это будет счастливый день, когда школа распахнет свои двери перед нашими детьми. Мы все с нетерпением ждем этого часа», - отметила одна из активисток.Напомним, в настоящее время на строительной площадке идут активные работы по разработке котлована. Продолжается установка буронабивных свай и устройство подпорной стенки. Работы по возведению нового образовательного центра проходят под контролем родительского сообщества.