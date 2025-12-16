Казачий поисковый отряд «Пластун» собрал гуманитарную помощь бойцам «Барс-15»

просмотров: 183

Казачий поисковый отряд «Пластун» организовал сбор гуманитарной помощи для бойцов спецформирования «Барс-15». Инициатива вызвала живой отклик среди казаков, родителей и детей, объединив усилия в поддержку тех, кто сегодня стоит на защите Родины.Особую благодарность отряд выражает Атаману Красноярского станичного казачьего общества Энгельсского района Дмитрию Тишковцу, руководителю Саратовского отделения ФРШ «Казарла», а также всем участникам клуба «Волжская Застава» – за оперативную и искреннюю поддержку.Андрей Фетисов, казачий полковник, атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, участник специальной военной операции и кавалер ордена Мужества: «Ваш вклад невозможно переоценить: дай Бог вам крепкого здоровья, сил, терпения, Божьей помощи и Ангелов-Хранителей за спиной!»Родителям и детям клуба, проявившим отзывчивость и неравнодушие, он также выразил искреннюю признательность: «Спасибо, что вы у нас есть!»Каждый собранный предмет – это знак солидарности, поддержки и веры в общее дело.