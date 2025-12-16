16 декабря 2025 ВТОРНИК
11:30 | 16 декабря
«Наши герои»: стартовал второй модуль региональной программы для участников специальной военной операции
10:34 | 16 декабря
Стартовал конкурс проектов местных инициатив
23:34 | 15 декабря
Казачий поисковый отряд «Пластун» собрал гуманитарную помощь бойцам «Барс-15»
23:30 | 15 декабря
Молодежные активисты боролись с незаконной рекламой
15:49 | 15 декабря
Определены победители регионального этапа нового VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье
15:00 | 15 декабря
Ветераны СВО в Саратовской области представили свои бизнес-проекты
13:30 | 15 декабря
Коммунальные службы продолжают устранять последствия стихии
12:30 | 15 декабря
В Саратове прошел межрелигиозный патриотический молодежный форум
11:24 | 15 декабря
В Саратовской области назвали даты зимних каникул для школьников
10:30 | 15 декабря
Новогоднюю игрушку – символ наступающего года мастерили в центре соцобслуживания Алгайского района
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Казачий поисковый отряд «Пластун» собрал гуманитарную помощь бойцам «Барс-15»

Общество
Казачий поисковый отряд «Пластун» организовал сбор гуманитарной помощи для бойцов спецформирования «Барс-15». Инициатива вызвала живой отклик среди казаков, родителей и детей, объединив усилия в поддержку тех, кто сегодня стоит на защите Родины.

Особую благодарность отряд выражает Атаману Красноярского станичного казачьего общества Энгельсского района Дмитрию Тишковцу, руководителю Саратовского отделения ФРШ «Казарла», а также всем участникам клуба «Волжская Застава» – за оперативную и искреннюю поддержку.

Андрей Фетисов, казачий полковник, атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, участник специальной военной операции и кавалер ордена Мужества: «Ваш вклад невозможно переоценить: дай Бог вам крепкого здоровья, сил, терпения, Божьей помощи и Ангелов-Хранителей за спиной!»

Родителям и детям клуба, проявившим отзывчивость и неравнодушие, он также выразил искреннюю признательность: «Спасибо, что вы у нас есть!»

Каждый собранный предмет – это знак солидарности, поддержки и веры в общее дело.

