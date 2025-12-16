16 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
11:30 | 16 декабря
«Наши герои»: стартовал второй модуль региональной программы для участников специальной военной операции
10:34 | 16 декабря
Стартовал конкурс проектов местных инициатив
23:34 | 15 декабря
Казачий поисковый отряд «Пластун» собрал гуманитарную помощь бойцам «Барс-15»
23:30 | 15 декабря
Молодежные активисты боролись с незаконной рекламой
15:49 | 15 декабря
Определены победители регионального этапа нового VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье
15:00 | 15 декабря
Ветераны СВО в Саратовской области представили свои бизнес-проекты
13:30 | 15 декабря
Коммунальные службы продолжают устранять последствия стихии
12:30 | 15 декабря
В Саратове прошел межрелигиозный патриотический молодежный форум
11:24 | 15 декабря
В Саратовской области назвали даты зимних каникул для школьников
10:30 | 15 декабря
Новогоднюю игрушку – символ наступающего года мастерили в центре соцобслуживания Алгайского района
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Молодежные активисты боролись с незаконной рекламой

Общество
Молодежные активисты боролись с незаконной рекламой


Активисты «Молодой Гвардии Единой России» продолжают регулярные мониторинги районов: проверяют стены домов, дворы и общественные пространства на наличие запрещённых надписей.

Как отметили представители МГЕР, теперь работать стало ещё удобнее. В приложении МАХ появилась функция «СтопНаркотики» (https://max.ru/stopdrug_saratov_bot)» - сервис, который принимает сообщения от жителей о местах размещения рекламы запрещённых веществ. Вся информация автоматически передаётся в уполномоченные органы для оперативного реагирования.

Каждый горожанин может подключиться к работе:

• заметили подозрительную надпись - сделали фото,

• отправили через сервис,

• помогли ускорить её удаление.

Уже сейчас можно перейти по ссылке, ознакомиться с сервисом и начать использовать его, внося личный вклад в сохранение и благоустройство нашего города.