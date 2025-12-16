Молодежные активисты боролись с незаконной рекламой
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» продолжают регулярные мониторинги районов: проверяют стены домов, дворы и общественные пространства на наличие запрещённых надписей.
Как отметили представители МГЕР, теперь работать стало ещё удобнее. В приложении МАХ появилась функция «СтопНаркотики» (https://max.ru/stopdrug_saratov_bot)» - сервис, который принимает сообщения от жителей о местах размещения рекламы запрещённых веществ. Вся информация автоматически передаётся в уполномоченные органы для оперативного реагирования.
Каждый горожанин может подключиться к работе:
• заметили подозрительную надпись - сделали фото,
• отправили через сервис,
• помогли ускорить её удаление.
Уже сейчас можно перейти по ссылке, ознакомиться с сервисом и начать использовать его, внося личный вклад в сохранение и благоустройство нашего города.