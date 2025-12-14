На дороги области за прошедшие сутки вышло на снегоуборку более 800 единиц спецтехники
Снег, буран, шквалистый ветер, низкая видимость осложнили работу дорожников. Из 38 районов области только в Александрово- Гайском районе наблюдалось морось, в остальных шёл снег. Днем на расчистку трасс регионального значения вышло 306 единиц спецтехники. В Вольском районе - 21 единица, в Балашовском - 15, в Турковском -14.
Повсеместно велась очистка и обработка проезжей части песко-соляной смесью. В населённых пунктах области вышло на расчистку 500 единиц спецтехники.
Работы на дорогах области продолжаются.
Министерство дорожного хозяйства предупреждает автолюбителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, по возможности, воздержитесь от поездок на дальние расстояния.
Телефон центральной диспетчерской службы региональных дорог (горячая линия) 8(8452) 499-227
