14 декабря 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
13:58 | 14 декабря
Саратовцы благодарят спасателей за помощь на трассах
13:49 | 14 декабря
Для ликвидации последствий снегопадов в районах области в круглосуточном режиме дежурят специалисты Дирекции дорожного хозяйства
11:25 | 14 декабря
В Саратовской области усилия властей и спасателей сосредоточены на ликвидации последствий стихии
09:55 | 14 декабря
На дороги области за прошедшие сутки вышло на снегоуборку более 800 единиц спецтехники
19:56 | 13 декабря
Более 300 единиц техники коммунальных предприятий, дорожных служб и управляющих компаний устраняют последствия непогоды в Саратове
14:18 | 13 декабря
Продолжается ликвидация последствий непогоды
12:54 | 13 декабря
Военно-патриотический клуб «ДОЛГ» из Балаково признан одним из лучших в ПФО
22:51 | 12 декабря
Жителей просят не подвергать себя и своих близких неоправданному риску на Волге
14:16 | 12 декабря
Наука открытий
13:59 | 12 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
На дороги области за прошедшие сутки вышло на снегоуборку более 800 единиц спецтехники

Снег, буран, шквалистый ветер, низкая видимость осложнили работу дорожников. Из 38 районов области только в Александрово- Гайском районе наблюдалось морось, в остальных шёл снег. Днем на расчистку трасс регионального значения вышло 306 единиц спецтехники. В Вольском районе - 21 единица, в Балашовском - 15, в Турковском -14.



Повсеместно велась очистка и  обработка проезжей части песко-соляной смесью. В населённых пунктах области вышло на расчистку 500 единиц спецтехники.

Работы  на дорогах области продолжаются.

Министерство дорожного хозяйства предупреждает автолюбителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, по возможности, воздержитесь от поездок на дальние расстояния.

Телефон центральной диспетчерской службы региональных дорог (горячая линия) 8(8452) 499-227