13 декабря 2025 СУББОТА
Новости
19:56 | 13 декабря
Более 300 единиц техники коммунальных предприятий, дорожных служб и управляющих компаний устраняют последствия непогоды в Саратове
14:18 | 13 декабря
Продолжается ликвидация последствий непогоды
12:54 | 13 декабря
Военно-патриотический клуб «ДОЛГ» из Балаково признан одним из лучших в ПФО
22:51 | 12 декабря
Жителей просят не подвергать себя и своих близких неоправданному риску на Волге
14:16 | 12 декабря
Наука открытий
13:59 | 12 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
12:43 | 12 декабря
Встреча с героем: воспитанник детского сада №15 из Красноармейска вернулся с фронта
12:04 | 12 декабря
В выходные в Саратове пройдет книжная ярмарка
12:00 | 12 декабря
В Балаково проведут проверку системы теплоснабжения после обращения граждан
10:48 | 12 декабря
Лучшему просветителю и просветительскому проекту Саратовской области вручили награды
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Продолжается ликвидация последствий непогоды

Общество

По поручению главы города Михаила Исаева городские службы в усиленном режиме продолжают устранять последствия ветра и снегопада. Круглосуточно ведется активная очистка улиц от обломков веток, снега и наледи, а также обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами.


В работах задействовано 212 единиц специализированной техники.

Особое внимание уделяется расчистке основных автомагистралей, тротуаров и пешеходных зон, подходов к учреждениям социальной сферы, остановочным павильонам и местам массового пребывания людей.

Жители в случае необходимости могут обращаться по номеру единой дежурно-диспетчерской службы: 659-659.

По информации администрации МО "Город Саратов"