Продолжается ликвидация последствий непогоды
По поручению главы города Михаила Исаева городские службы в усиленном режиме продолжают устранять последствия ветра и снегопада. Круглосуточно ведется активная очистка улиц от обломков веток, снега и наледи, а также обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами.
В работах задействовано 212 единиц специализированной техники.
Особое внимание уделяется расчистке основных автомагистралей, тротуаров и пешеходных зон, подходов к учреждениям социальной сферы, остановочным павильонам и местам массового пребывания людей.
Жители в случае необходимости могут обращаться по номеру единой дежурно-диспетчерской службы: 659-659.
По информации администрации МО "Город Саратов"