13 декабря 2025 СУББОТА
Новости
19:56 | 13 декабря
Более 300 единиц техники коммунальных предприятий, дорожных служб и управляющих компаний устраняют последствия непогоды в Саратове
14:18 | 13 декабря
Продолжается ликвидация последствий непогоды
12:54 | 13 декабря
Военно-патриотический клуб «ДОЛГ» из Балаково признан одним из лучших в ПФО
22:51 | 12 декабря
Жителей просят не подвергать себя и своих близких неоправданному риску на Волге
14:16 | 12 декабря
Наука открытий
13:59 | 12 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
12:43 | 12 декабря
Встреча с героем: воспитанник детского сада №15 из Красноармейска вернулся с фронта
12:04 | 12 декабря
В выходные в Саратове пройдет книжная ярмарка
12:00 | 12 декабря
В Балаково проведут проверку системы теплоснабжения после обращения граждан
10:48 | 12 декабря
Лучшему просветителю и просветительскому проекту Саратовской области вручили награды
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Военно-патриотический клуб «ДОЛГ» из Балаково признан одним из лучших в ПФО

Общество
Объявлены итоги окружного этапа общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества» в конкурсной номинации «Лучший военно-патриотический клуб». Результаты были объявлены на окружном совещании, посвященном вопросам военно-патриотического воспитания, которое провел заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Александр Тихонов.

Военно-патриотический клуб «ДОЛГ» из Балаково признан одним из лучших в ПФО

Военно-патриотический клуб «ДОЛГ» Губернаторского колледжа из города Балаково занял третье место в Приволжском федеральном округе и был признан одним из лучших в номинации «Крупные населённые пункты» по результатам комплексной оценки эффективности его деятельности за 2025 год. Данное достижение свидетельствует о значительном вкладе организации в развитие патриотического движения, подготовку молодежи и популяризацию ценностей службы Отечеству.

«Для нас большая честь войти в тройку сильнейших патриотических клубов всего Приволжского федерального округа. Это свидетельство того, что наши студенты по-настоящему живут идеями долга, чести и ответственности перед Родиной. Мы видим, как в стенах нашего колледжа из обычных ребят вырастают будущие лидеры. Этот успех — лучшая оценка работы наших педагогов-наставников и мощный импульс для новых проектов. Уверен, «ДОЛГ» и дальше будет достойно представлять наш регион»,- поделился директор колледжа Борис Дермер.

Напомним, общественный проект Приволжского федерального округа «Герои Отечества» проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова с 2018 года. Цель проекта - организация системной работы по поддержке защитников Отечества, участников героических событий, а также увековечению памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга.