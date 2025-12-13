Военно-патриотический клуб «ДОЛГ» из Балаково признан одним из лучших в ПФО

просмотров: 109

Военно-патриотический клуб «ДОЛГ» Губернаторского колледжа из города Балаково занял третье место в Приволжском федеральном округе и был признан одним из лучших в номинации «Крупные населённые пункты» по результатам комплексной оценки эффективности его деятельности за 2025 год. Данное достижение свидетельствует о значительном вкладе организации в развитие патриотического движения, подготовку молодежи и популяризацию ценностей службы Отечеству.«Для нас большая честь войти в тройку сильнейших патриотических клубов всего Приволжского федерального округа. Это свидетельство того, что наши студенты по-настоящему живут идеями долга, чести и ответственности перед Родиной. Мы видим, как в стенах нашего колледжа из обычных ребят вырастают будущие лидеры. Этот успех — лучшая оценка работы наших педагогов-наставников и мощный импульс для новых проектов. Уверен, «ДОЛГ» и дальше будет достойно представлять наш регион»,- поделился директор колледжа Борис Дермер.Напомним, общественный проект Приволжского федерального округа «Герои Отечества» проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова с 2018 года. Цель проекта - организация системной работы по поддержке защитников Отечества, участников героических событий, а также увековечению памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга.