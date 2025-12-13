Жителей просят не подвергать себя и своих близких неоправданному риску на Волге

просмотров: 133

В регионе с 8 декабря закрылась навигация, но несмотря на это рыбаки продолжают рисковать, выходить воду. Сегодня спасатели областной службы спасения, Управления защиты населения и территории совместно с сотрудниками полиции провели рейд по акватории Волги.В ходе рейда были выявлены нарушители, игнорирующие закрытие навигации. На них составлены административные материалы, предусматривающие штрафы за нарушение правил безопасности на водных объектах.Начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада подчеркнул: "Сейчас выход на воду смертельно опасен. Просим жителей проявить сознательность и не подвергать себя и своих близких неоправданному риску. Берегите себя!".В ходе рейда применялось маломерное судно, отвечающее условиям плавания и метеорологическим особенностям сезона. Эксплуатация судов такого класса показывает их эффективность и обеспечивает безопасность проведения спасательных работ.