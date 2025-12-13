Жителей просят не подвергать себя и своих близких неоправданному риску на Волге

13 декабря 2025 СУББОТА
Новости
В регионе с 8 декабря закрылась навигация, но несмотря на это рыбаки продолжают рисковать, выходить воду. Сегодня спасатели областной службы спасения, Управления защиты населения и территории совместно с сотрудниками полиции провели рейд по акватории Волги.

В ходе рейда были выявлены нарушители, игнорирующие закрытие навигации. На них составлены административные материалы, предусматривающие штрафы за нарушение правил безопасности на водных объектах.

Начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада подчеркнул: "Сейчас выход на воду смертельно опасен. Просим жителей проявить сознательность и не подвергать себя и своих близких неоправданному риску. Берегите себя!".

В ходе рейда применялось маломерное судно, отвечающее условиям плавания и метеорологическим особенностям сезона. Эксплуатация судов такого класса показывает их эффективность и обеспечивает безопасность проведения спасательных работ.