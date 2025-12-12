Наука открытий

просмотров: 110

Награду вручили за разработку принципиально новых подходов в науках о Земле, включая область минералогии. Использование его теории позволило по-новому взглянуть на механизмы образования и преобразования минералов в истории Земли.Сотрудники ФосАгро поздравляют не просто талантливого российского учёного, а своего научного партнёра. Компания построила исследовательский центр для детального изучения вещественного состава минерального сырья и дальнейшего повышения эффективности переработки апатит-нефелиновых руд. Тем самым помогла существенно расширить возможности для проведения исследований в области технологической минералогии. Центр открылся в Академгородке Кольского научного центра РАН в марте 2024 года, на его строительство и оснащение ФосАгро направила более 500 млн руб.Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг от лица компании поздравил Сергея Кривовичева с заслуженной наградой и отметил:- Это авторитетное признание заслуг коллектива Кольского научного центра Российской академии наук в развитии горного дела, геологии и геохимии – важнейших научных дисциплин, лежащих в основе развития отечественной химической промышленности. Мы гордимся тем, что наши совместные проекты являются значимой частью этой большой и важной работы, и уверены в том, что она будет продолжена.История сотрудничества Кольского научного центра РАН и ведущего производителя минеральных удобрений полна событиями, как Хибины апатит-нефелиновой рудой. Горно-обогатительный комбинат «Апатит», входящий в Группу «ФосАгро», традиционно использует передовые разработки исследователей КНЦ РАН. Например, за последние годы ученые Горного института КНЦ РАН разработали для ФосАгро уникальную систему мониторинга сейсмичности и предупреждения горного удара SIGMA GT, ведут работу над проектированием горных выработок, оптимизацией бортов карьеров, решением задач в области маркшейдерии, связанных с обеспечением максимально полной выемки полезных ископаемых из рудного тела и т.д. Серьезное внимание в совместной работе ученых КНЦ РАН и производственников ФосАгро посвящено экологии.- Кольский полуостров – удивительное место, где сосредоточена масса богатейших месторождений минерального сырья и где работает целый ряд замечательных горнопромышленных компаний, с которыми нас связывают очень крепкие связи, - сказал Сергей Кривовичев на церемонии награждения. - Но особенно я хотел бы выделить и поблагодарить компанию «ФосАгро» - главного индустриального партнера нашего центра, с которым мы реализуем целый ряд очень важных научно-производственных и научно-образовательных проектов.Компания «ФосАгро» развивает не только высокую науку. Так же серьёзно вкладывается в среднее и профессиональное образование, с которых по сути всё начинается. Все большие учёные когда –то сидели за партами. Станут ли нынешние ученики ФосАгро-классов профессорами покажет время. Важно, чтобы они в первую очередь стали профессионалами.И все шансы у школьников есть. На днях в Балаковском Поволжском колледже технологий и менеджмента (ПКТиМ) вручили свидетельства об окончании обучения по специальности «Лаборант химического анализа» ученикам профильных классов компании «ФосАгро».В этом году в ПКТиМ открылся химический кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Ключевым партнёром колледжа является Балаковский филиал АО «Апатит», который заинтересован в адресной подготовке квалифицированных кадров. Новые лаборатории, созданные при поддержке химиков, оснащены самым современным оборудованием, аналогичным установленному на производстве. Благодаря этому появилась возможность проводить обучение по инновационному проекту «Первая профессия».Он позволил не только бесплатно получить востребованную профессию, но и шанс ускорить карьеру и освоить новые навыки с нуля. Обучение проходило в формате лекций и практических занятий, которые позволили глубоко погрузиться в выбранную профессию и подготовиться к карьере в химической отрасли.Теперь у 19 мальчишек и девчонок из балаковской ФосАгро-школы есть настоящие «корочки», которые дают право хоть завтра идти работать по профессии в Балаковский филиал АО «Апатит», а там и в науку можно. ФосАгро дорогу покажет.