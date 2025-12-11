В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»

просмотров: 79

В Национальном центре «Россия» 7 декабря в первый день Всероссийского патриотического форума состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Дорога Памяти. Сохранение исторической памяти и мест воинской славы».Организатором конкурса выступил Центр компетенций в сфере образования и акселерации Межгоспрограммы СНГ при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Роскомнадзора, Роспатриотцентра. В 2025 году партнерами конкурса стали: ГПНТБ России, МОВАВИКА, компания NexTouch, ГК «Некс-Т», компания «Софи-Софт МСК», Издательство «Наука», Объединённая розничная сеть «Читай-город – Буквоед», компания Brand Analytics, «Турникет Боевой Специальный» (компания «Шанс»), компания «Про-пакет».Цель проекта — сохранить историческую память, объединить героическое прошлое и настоящее России, создать интерактивную карту памятных мест воинской славы в 89 регионах РФ и странах Содружества. В 2025 году в конкурсе приняли участие более 16 тыс. россиян из 74 субъектов Российской Федерации, подготовив 1135 конкурсных работ о памятных местах воинской славы. Регионами-лидерами по количеству конкурсных работ стали Ростовская область, Калужская область, Ставропольский край.Приветственные адреса в адрес участников, гостей и партнеров конкурса направили министр просвещения Российской Федерации Кравцов Сергей Сергеевич; заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал армии Горемыкин Виктор Петрович; заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Могилевский Константин Ильич.Призовые гран-при места присуждены командам из Калуги, Санкт-Петербурга и Курска. Команда ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» заняла 3 место, получив в подарок ноутбуки от компании «Софи-Софт МСК». Команда Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II завоевала 2 место. Подарок для команды предоставлен платформой непрерывного образования Глобал Скилл — комплект для видеозаписи. Абсолютными победителями среди всех регионов и команд стали участники команды МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Калуги совместно с командой «Молодёжки Народного Фронта» Калужской области, которые подготовили 61 конкурсную работу с памятными местами в своем регионе. Главный подарок был предоставлен генеральным партнером конкурса — компанией NexTouch, ГК «Некс-Т». Генеральный директор компании Крикушенко Владимир Владимирович наградил победителей современным интерактивным комплексом NextPanel, позволяющим проводить уроки с использованием цифровых методов обучения, возможностью совместной работы и дистанционного взаимодействия с экспертами.Всем финалистам конкурса вручены подарочные книги: от российского издательства «Наука» — книга «Академическая НАУКА-ФРОНТУ. К 80-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», от Объединённой розничной сети «Читай-город – Буквоед» — повесть Бориса Васильева «В списках не значился». «Турникет Боевой Специальный» (компания «Шанс») вручил образовательным организациям победителей учебные комплекты оказания первой медицинской помощи.Особый приз в формате лицензии на отечественное программное обеспечение по созданию видеоконтента всем победителям конкурса в регионах России предоставил стратегический диджитал-партнер – компания МОВАВИКА.В ходе торжественного мероприятия состоялась церемония награждения памятными медалями «За вклад в сохранение исторической памяти «Дорога Памяти»». Вручение медалей провел советник министра просвещения Российской Федерации, советник директора Роспатриотцентра Авидзба Алиас Витальевич.Победителей и медалистов поздравили, подарив музыкальные номера, российские музыканты Петр Леонидович Лундстрем и Алексей Викторович Поддубный (лидер и руководитель группы Джанго), Андрей Катков и детский хор образцового коллектива «Вокальная студия Соло».Руководитель конкурса «Дорога Памяти» Арсений Уралов подчеркнул, что проект направлен на сохранение и укрепление российской традиционной духовно-нравственной ценности — исторической памяти и преемственности поколений, достижение целей и задач Указа Президента России от 8 мая 2024 г. № 314 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения». В 2026 году запланировано масштабирование конкурса на все страны СНГ.Всероссийский просветительский проект в сфере военно-патриотического воспитания детей и молодёжи «Дорога Памяти. Сохранение исторической памяти и мест воинской славы» реализуется в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, в Год Защитника Отечества согласно Указу Президента РФ от 16 января 2025 года № 28 в рамках национального проекта «Молодежь и дети», федерального проекта «Мы вместе». Участники «Дороги памяти» создают работы о памятных исторических местах, посвященных героям Великой Отечественной войны, другим военным конфликтам, сражениям и выдающимся событиям русской армии по 14 категориям: монументы, стелы, мемориалы, обелиски, Вечный огонь, музей воинской славы, Могила неизвестного солдата, диорамы боевых действий, воинские захоронения и братские могилы, памятники полководцам и командирам, кладбища Героев Советского Союза и Героев России, танковые колонны и артиллерийские установки, места воинской славы, места, увековечивающие память о жертвах геноцида советского народа. Работы конкурсантов с памятными местами воинской славы в регионах страны вносятся на виртуальную онлайн-карту Российской Федерации.