11 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:30 | 11 декабря
Стали известны даты последнего звонка и выпускных по всей России
14:40 | 11 декабря
Хоккейная команда с.Колокольцовка поборется за звание лучших на зимнем этапе марафона «Земля спорта»
14:38 | 11 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
12:59 | 11 декабря
Временное использование опереттой исторического здания ТЮЗа пройдет без ущерба для зрителей и творческих коллективом
12:34 | 11 декабря
Проект «Казаки по следам истории»: первые итоги и новые экспонаты для петровского музея
11:30 | 11 декабря
Кадеты из Саратова стали участниками Кремлёвского бала
10:11 | 11 декабря
Общественная палата области подвела итоги Гражданского форума
19:24 | 10 декабря
Стабильное обеспечение качественными коммунальными ресурсами всех микрорайонов города — одна из приоритетных задач
18:22 | 10 декабря
Стали известны имена победителей турнира «Кожаная Кепка» памяти Юрия Лужкова
18:07 | 10 декабря
На дороги области вышло в два раза больше снегоуборочной техники, чем вчера
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Стабильное обеспечение качественными коммунальными ресурсами всех микрорайонов города — одна из приоритетных задач

Общество
"Поселок Увек здесь не исключение ", - подчеркнул глава Саратова Михаил Исаев.

«На основании поступивших от жителей обращений сегодня состоялась выездная встреча. Если по линии водоснабжения ситуация переведена в плановый режим (коммуникации отремонтированы, вода подается штатно), то к организации теплоснабжения возникли серьезные, принципиальные вопросы.

В микрорайоне действует новая, современная блочно-модульная котельная. Объект находится в эксплуатации ПАО «Т Плюс». Котельная работает в автоматическом режиме, но настройки оборудования не обеспечили необходимой температуры — от жителей поступали обоснованные жалобы на низкую температуру в помещениях.

Считаю подход энергетиков в данном случае недопустимым. Ссылаться на автоматические настройки, когда люди мерзнут, нельзя. Нужно проявлять участие и оперативность, регулировать параметры по факту погоды, не дожидаясь жалоб.

Считаю необходимым, обратиться в органы прокуратуры для правовой оценки действий ресурсоснабжающей организации.

Только после вмешательства муниципалитета оборудование было перенастроено, поквартирный обход подтвердил нормализацию температуры.

Для того чтобы исключить подобные ситуации в будущем, поставлена задача создать профильную рабочую группу. В ее состав вошли председатель комитета по ЖКХ Алексей Сидоров, жители поселка, глава районной администрации и представители ресурсоснабжающих организаций. Мы продолжим следить за ситуацией и защищать интересы жителей.»