Стали известны имена победителей турнира «Кожаная Кепка» памяти Юрия Лужкова

6 декабря 2025 года спортивно-развлекательный клуб «Мультиспорт» при поддержке Фонда Юрия Лужкова провел традиционный теннисный турнир «Кожаная Кепка», посвященный памяти Юрия Михайловича. Мероприятие приурочено к празднованию 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова, утвержденному указом Президента Российской Федерации В.В. Путина.Матчи прошли в парном разряде среди спортсменов-любителей. Победителями турнира стали Сергей Залëтин и Алексей Долгов. В напряженном финале они смогли переиграть пару Алексея Давидюка и Максима Давыдова, занявшую второе место. Третье место завоевали Андрей Стреналюк и Грант Багдасарян. В дополнительном турнире первое место заняли Владислав Панич и Михаил Устинов.Перед стартом соревнований участников приветствовал президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев. В своем обращении он отметил: «Юрий Михайлович отличался прямотой, внимательным отношением к людям и высоким чувством справедливости. Его вклад в развитие тенниса сложно переоценить. Сегодня Россия входит в число мировых лидеров в этом виде спорта. В текущем году российскими спортсменами одержано 640 побед на международных турнирах. Также хочу выразить признательность Елене Николаевне за неизменную поддержку, которую она оказывает этому и другим теннисным соревнованиям».Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина подчеркнула значение ежегодной встречи: «Турнир „Кожаная Кепка“ всегда был не просто спортивным событием, а тёплой встречей единомышленников, друзей и коллег Юрия Михайловича. Пятый год подряд мы собираемся вместе на теннисном корте, чтобы сохранить ту атмосферу совместной игры, которую он умел создавать вокруг себя: азарт и честное соперничество».Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, многолетний советник и соратник мэра Москвы, с теплотой вспомнил регулярные теннисные четверги с Юрием Михайловичем, охарактеризовав его как выдающегося человека с редким сочетанием управленческой решительности и глубокой персональной ответственности. Он выразил признательность Фонду за последовательное сохранение спортивной традиции и уверенность в том, что этот памятный турнир будет поддерживаться участниками на протяжении многих лет.Заслуженный деятель физической культуры РФ, кавалер Олимпийского ордена МОК, член Совета Фонда Юрия Лужкова Владимир Алёшин отметил, что состав участников отражает широту деятельности Юрия Михайловича: «В турнире сегодня играют космонавты, строители, инженеры, представители ведомств, спортсмены – специалисты тех сфер, в развитии которых Юрий Михайлович принимал непосредственное участие. Его личность была по-настоящему многогранной и уникальной».Турнир «Кожаная Кепка» появился в конце 1990-х годов по инициативе Юрия Лужкова. Первоначально соревнования проходили среди сотрудников правительства Москвы, позднее круг участников расширился за счет представителей спортивного сообщества, политиков, предпринимателей и общественных деятелей. Название турнира связано с любимым головным убором Юрия Михайловича. После перерыва турнир был возобновлён в 2021 году – в год 85-летия со дня рождения Юрия Лужкова.