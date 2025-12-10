В СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова завершилась Вахта Памяти, посвящённая Дню Героев Отечества

просмотров: 150

В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» завершилась Вахта Памяти, приуроченная ко Дню Героев Отечества. В мероприятиях приняли участие казачий полковник, атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Викторович Фетисов – кавалер ордена Мужества, участник Специальной военной операции, а также воспитанники казачьих классов, их родители и педагоги.День Героев Отечества – это праздник мужественных и сильных духом людей, настоящих патриотов, чьи ратные подвиги навсегда остаются в народной памяти. Учащиеся 8–11-х казачьих классов приняли участие в церемонии открытия памятного бюста Герою Советского Союза, гвардии генерал-полковнику Валерию Александровичу Востротину на бульваре Героев Отечества.Школьники Маркелов С. и Солдатов А. выступили в роли волонтёров на церемонии занесения имён погибших участников Специальной военной операции на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах».В рамках Вахты Памяти также прошли:- акция «Живая память поколений», посвящённая выпускникам школы – участникам СВО;- митинг и возложение цветов у памятной стелы Героя Советского Союза Павла Терентьевича Пономарёва;- митинг на «Аллее казачьей славы» с церемонией возложения цветов к бюстам героев-казаков;- тематические классные часы и музейные занятия во всех классах с 1 по 11.В настоящее время воспитанники казачьих классов продолжают подготовку писем участникам Специальной военной операции и организуют сбор гуманитарной помощи.Обращаясь к собравшимся, Андрей Викторович Фетисов подчеркнул: «День Героев Отечества связан с героической летописью казаков. Казаки всегда на всех фронтах выполняли поставленные задачи с честью и достоинством. И сегодня казаки всех казачьих войск участвуют в Специальной военной операции. Сегодня на линии боевого соприкосновения несут службу более 18 тысяч казаков. Более 5 тысяч казаков удостоены государственных наград, свыше 800 — ордена Мужества, 12 казаков стали Героями России, пятеро из них — посмертно. Это не просто цифры — это современная история, которую кует в горниле сражений российское казачество».