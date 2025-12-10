Инфраструктура готова: бизнес снижает издержки с помощью цифровизации

просмотров: 157

В своём выступлении, озаглавленном «Цифровая трансформация государственного управления и ее влияние на экономику промышленных предприятий», эксперт констатировал: технологическая база для цифрового взаимодействия бизнеса и государства создана и работает. Речь идет о таких системах, как Единый портал госуслуг (ЕПГУ), система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и различные федеральные государственные информационные системы (ФГИС).«Цифровизация государственного управления создала работающую инфраструктуру, которая уже сегодня позволяет бизнесу реально снижать издержки и повышать устойчивость», — отметил Сергей Астафуров.Однако, как показал анализ, представленный в докладе, промышленность не спешит в полной мере использовать эти возможности. Рынок автоматизации растет, но общий уровень цифровой зрелости российских предприятий остается критически низким.«Это указывает на огромный нереализованный потенциал», — подчеркнул спикер, выделив три основных фактора, сдерживающих цифровой рывок. Главный из факторов — кадровый дефицит, острый недостаток как высококвалифицированных IT-специалистов, так и массовой цифровой грамотности среди инженерного и управленческого персонала.Не менее важный фактор — технологическая зависимость и миграционные риски. Уход зарубежных вендоров открыл «окно возможностей» для отечественных решений, но одновременно привел к росту затрат на переход и рискам совместимости legacy-систем.Проблему усугубляет и организационное сопротивление: внедрение цифровых инструментов требует фундаментальной перестройки бизнес-процессов и корпоративной культуры, на что у многих предприятий нет ни времени, ни ресурсов.От проблемы Сергей Астафуров перешел к практическим рекомендациям, сформировав четкий алгоритм действий для промышленных компаний. «Первый шаг — провести объективный аудит цифровой зрелости. Необходимо разработать пошаговую дорожную карту, а не пытаться внедрить все и сразу», — рекомендует эксперт. По его мнению, это позволит сфокусировать ресурсы на приоритетных и быстро окупаемых проектах.«Второй шаг — выбирать «открытые» решения. Критически важно делать ставку на платформенные решения с открытыми программными интерфейсами. Это обеспечит легкую интеграцию с государственными системами (такими как СМЭВ, ФГИС) и позволит избежать создания новых «информационных островов» внутри предприятия, — продолжил спикер. — Кроме того, важны кадровые инвестиции, которые должны быть двунаправленными: переподготовка IT-специалистов под новые stack-технологии и массовое повышение цифровой грамотности линейных сотрудников, инженеров и менеджеров. Без этого любая технология обречена на низкую эффективность».В заключение своего выступления Сергей Астафуров призвал бизнес перейти от роли пассивного потребителя госуслуг к роли соразработчика. «Проактивно участвовать в отраслевых рабочих группах — значит влиять на разработку ФГИС и стандартов, чтобы они учитывали реальные возможности и потребности бизнеса», — советует эксперт.Фото: пресс-служба юридической группы «СоветникПрав».