10 декабря 2025 СРЕДА
Новости
22:28 | 09 декабря
В СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова завершилась Вахта Памяти, посвящённая Дню Героев Отечества
21:19 | 09 декабря
Казаки-кадеты СОШ № 63 приняли участие в открытии мемориальных бюстов Героев Отечества в Саратове
19:26 | 09 декабря
Инфраструктура готова: бизнес снижает издержки с помощью цифровизации
18:13 | 09 декабря
На уборку первого снега в области вышло 66 единиц спецтехники
17:07 | 09 декабря
Первый снег: дороги Саратова и области обрабатываются коммунальными службами
16:42 | 09 декабря
Мировоззрение меняют не одна книга, а опыт чтения: Мария Кожевникова встретилась с саратовскими школьниками в рамках проекта Общества «Знание
15:30 | 09 декабря
Триумф саратовских каратистов на первенстве России
14:30 | 09 декабря
Саратовская область вошла в топ-5 Национального рейтинга прозрачности закупок
14:00 | 09 декабря
В Саратовской области запущен современный животноводческий комплекс
14:00 | 09 декабря
В Саратовской области запущен современный животноводческий комплекс
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Инфраструктура готова: бизнес снижает издержки с помощью цифровизации

Общество
На прошедшей в Москве ежегодной международной конференции «Экономическая безопасность в условиях цифровой трансформации государственного управления» ключевым стал вопрос практического применения созданной цифровой инфраструктуры для реального бизнеса. С экспертным докладом о влиянии цифровизации госуправления на промышленные предприятия выступил управляющий партнер юридической группы «СоветникПрав» Сергей Астафуров.
Инфраструктура готова: бизнес снижает издержки с помощью цифровизации

В своём выступлении, озаглавленном «Цифровая трансформация государственного управления и ее влияние на экономику промышленных предприятий», эксперт констатировал: технологическая база для цифрового взаимодействия бизнеса и государства создана и работает. Речь идет о таких системах, как Единый портал госуслуг (ЕПГУ), система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и различные федеральные государственные информационные системы (ФГИС).

«Цифровизация государственного управления создала работающую инфраструктуру, которая уже сегодня позволяет бизнесу реально снижать издержки и повышать устойчивость», — отметил Сергей Астафуров.

Однако, как показал анализ, представленный в докладе, промышленность не спешит в полной мере использовать эти возможности. Рынок автоматизации растет, но общий уровень цифровой зрелости российских предприятий остается критически низким.
«Это указывает на огромный нереализованный потенциал», — подчеркнул спикер, выделив три основных фактора, сдерживающих цифровой рывок. Главный из факторов — кадровый дефицит, острый недостаток как высококвалифицированных IT-специалистов, так и массовой цифровой грамотности среди инженерного и управленческого персонала.

Не менее важный фактор — технологическая зависимость и миграционные риски. Уход зарубежных вендоров открыл «окно возможностей» для отечественных решений, но одновременно привел к росту затрат на переход и рискам совместимости legacy-систем.
Проблему усугубляет и организационное сопротивление: внедрение цифровых инструментов требует фундаментальной перестройки бизнес-процессов и корпоративной культуры, на что у многих предприятий нет ни времени, ни ресурсов.
От проблемы Сергей Астафуров перешел к практическим рекомендациям, сформировав четкий алгоритм действий для промышленных компаний. «Первый шаг — провести объективный аудит цифровой зрелости. Необходимо разработать пошаговую дорожную карту, а не пытаться внедрить все и сразу», — рекомендует эксперт. По его мнению, это позволит сфокусировать ресурсы на приоритетных и быстро окупаемых проектах.
«Второй шаг — выбирать «открытые» решения. Критически важно делать ставку на платформенные решения с открытыми программными интерфейсами. Это обеспечит легкую интеграцию с государственными системами (такими как СМЭВ, ФГИС) и позволит избежать создания новых «информационных островов» внутри предприятия, — продолжил спикер. — Кроме того, важны кадровые инвестиции, которые должны быть двунаправленными: переподготовка IT-специалистов под новые stack-технологии и массовое повышение цифровой грамотности линейных сотрудников, инженеров и менеджеров. Без этого любая технология обречена на низкую эффективность».
В заключение своего выступления Сергей Астафуров призвал бизнес перейти от роли пассивного потребителя госуслуг к роли соразработчика. «Проактивно участвовать в отраслевых рабочих группах — значит влиять на разработку ФГИС и стандартов, чтобы они учитывали реальные возможности и потребности бизнеса», — советует эксперт.

Фото: пресс-служба юридической группы «СоветникПрав».