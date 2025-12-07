Политолог Михаил Шмырев:Правительство уделяет большое внимание консолидации доходной части бюджета

просмотров: 126

«На мой взгляд, одна из важных частей документа – сохранение высокой социальной направленности бюджета на уровне 60%, что полностью соответствует ранее заявленным главой региона приоритетам.Принципиально важно, что дополнительные средства уже распределены на конкретные и крайне значимые для жителей направления. Это комплексное развитие села, поддержка малого агробизнеса, капитальный ремонт школ, модернизация поликлиник и дорог. Каждое из этих направлений напрямую влияет на качество жизни людей и устойчивое развитие территорий.Анализируя бюджет, видно, что Правительство уделяет большое внимание консолидации доходной части бюджета, поиску дополнительных, в том числе внутренних источников. Причем эти средства идут на стратегические цели, от которых зависит устойчивое развитие региона. На мой взгляд, это признак зрелой, ответственной власти, работающей на опережение и в соответствии с нуждами и потребностями жителей».