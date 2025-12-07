7 декабря 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
13:00 | 07 декабря
Политолог Михаил Шмырев:Правительство уделяет большое внимание консолидации доходной части бюджета
12:42 | 07 декабря
Новая школа в п. Молодежный позволит детям заниматься любимым хобби
11:39 | 06 декабря
Петр Баранников:В регионе планомерно решается вопрос по переселению из аварийного жилья
11:36 | 06 декабря
«MAX для дома: как присоединиться к домовому чату вашего МКД» — разъясняет и.о. начальника Госжилинспекции Юлия Абрамова
18:32 | 05 декабря
Навигация для маломерных судов в Саратовской области закроется 8 декабря
11:33 | 05 декабря
Более 191 тысячи жителей Саратовской области пользуются приложением «Госуслуги.Дом»
20:57 | 04 декабря
Юбилейный турнир «Кожаная Кепка» пройдет в Москве в память о Юрии Лужкове
20:41 | 04 декабря
Экологические традиции казачества обсудили на переговорной площадке в Саратове
18:00 | 04 декабря
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
17:00 | 04 декабря
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Новая школа в п. Молодежный позволит детям заниматься любимым хобби

Общество
Саратовские активисты вышли на улицы города с одиночными пикетами, чтобы продемонстрировать свою позицию. В руках у расположившихся у здания Правительства области и сквера "Территория детства" горожан эмоциональные плакаты: "Стройте быстрее школу!". Среди неравнодушых есть как совсем молодые люди, так и родители школьников из Ленинского района.


Родители отмечают, что их дети вынуждены учиться в стеснённых условиях. Вторая смена также взывает дискомфорт. Юные спортсмены, музыканты и художники физически не успевают посещать секции и кружки.

Новая школа в п. Молодежный  на 1100 мест —станет  настоящим  храмом  знаний и решит проблему второй смены. Помимо учебных классов, она будет включать инновационное спортивное ядро и современный бассейн, все условия для всестороннего развития учащихся.