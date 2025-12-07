Новая школа в п. Молодежный позволит детям заниматься любимым хобби

просмотров: 120

Родители отмечают, что их дети вынуждены учиться в стеснённых условиях. Вторая смена также взывает дискомфорт. Юные спортсмены, музыканты и художники физически не успевают посещать секции и кружки.Новая школа в п. Молодежный на 1100 мест —станет настоящим храмом знаний и решит проблему второй смены. Помимо учебных классов, она будет включать инновационное спортивное ядро и современный бассейн, все условия для всестороннего развития учащихся.