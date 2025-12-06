Петр Баранников:В регионе планомерно решается вопрос по переселению из аварийного жилья

просмотров: 140

«Депутаты областной Думы приняли бюджет области. Губернатор Роман Бусаргин лично обозначил основные приоритеты главного финансового документа. Значительные средства в бюджете Саратовской области на 2026 год выделены на социальную сферу и инфраструктуру. Планируется продолжить ремонт и строительство дорог. Как и в текущем году, губернатор Роман Бусаргин настроен решать вопрос обеспечения жителей качественными пассажирскими перевозками.Также особое внимание в бюджете Саратовской области на 2026-2028 годы уделено программе переселения из аварийного жилья. Это, на мой взгляд, важный момент. Во многих регионах – это сложный вопрос, который стоит на повестке год от года. А в Саратовской области благодаря усилиям губернатора и, несмотря на экономическую ситуацию, он планомерно решается.Еще один момент – работа по ремонту сетей водоснабжения. Наш Губернатор очень внимательно относится к этому проекту. В текущем году реконструировано более 20 участков сетей саратовского водоканала, где происходило наибольшее число аварий. Благодаря замене коммуникаций, значительно снизилось количество нештатных ситуаций на центральных магистралях. Важно, что в будущем году эта работа продолжится».