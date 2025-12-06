Петр Баранников:В регионе планомерно решается вопрос по переселению из аварийного жилья
Председатель комиссии по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики общественного совета при Саратовской областной думе Петр Баранников прокомментировал принятие бюджета области.
«Депутаты областной Думы приняли бюджет области. Губернатор Роман Бусаргин лично обозначил основные приоритеты главного финансового документа. Значительные средства в бюджете Саратовской области на 2026 год выделены на социальную сферу и инфраструктуру. Планируется продолжить ремонт и строительство дорог. Как и в текущем году, губернатор Роман Бусаргин настроен решать вопрос обеспечения жителей качественными пассажирскими перевозками.
Также особое внимание в бюджете Саратовской области на 2026-2028 годы уделено программе переселения из аварийного жилья. Это, на мой взгляд, важный момент. Во многих регионах – это сложный вопрос, который стоит на повестке год от года. А в Саратовской области благодаря усилиям губернатора и, несмотря на экономическую ситуацию, он планомерно решается.
Еще один момент – работа по ремонту сетей водоснабжения. Наш Губернатор очень внимательно относится к этому проекту. В текущем году реконструировано более 20 участков сетей саратовского водоканала, где происходило наибольшее число аварий. Благодаря замене коммуникаций, значительно снизилось количество нештатных ситуаций на центральных магистралях. Важно, что в будущем году эта работа продолжится».
