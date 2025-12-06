6 декабря 2025 СУББОТА
11:39 | 06 декабря
Петр Баранников:В регионе планомерно решается вопрос по переселению из аварийного жилья
11:36 | 06 декабря
«MAX для дома: как присоединиться к домовому чату вашего МКД» — разъясняет и.о. начальника Госжилинспекции Юлия Абрамова
18:32 | 05 декабря
Навигация для маломерных судов в Саратовской области закроется 8 декабря
11:33 | 05 декабря
Более 191 тысячи жителей Саратовской области пользуются приложением «Госуслуги.Дом»
20:57 | 04 декабря
Юбилейный турнир «Кожаная Кепка» пройдет в Москве в память о Юрии Лужкове
20:41 | 04 декабря
Экологические традиции казачества обсудили на переговорной площадке в Саратове
18:00 | 04 декабря
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
17:00 | 04 декабря
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
16:48 | 04 декабря
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»
15:30 | 04 декабря
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
Общество
Председатель комиссии по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики общественного совета при Саратовской областной думе Петр Баранников прокомментировал принятие бюджета области.

«Депутаты областной Думы приняли бюджет области. Губернатор Роман Бусаргин лично обозначил основные приоритеты главного финансового документа. Значительные средства в бюджете Саратовской области на 2026 год выделены на социальную сферу и инфраструктуру. Планируется продолжить ремонт и строительство дорог. Как и в текущем году, губернатор Роман Бусаргин настроен решать вопрос обеспечения жителей качественными пассажирскими перевозками.
Также особое внимание в бюджете Саратовской области на 2026-2028 годы уделено программе переселения из аварийного жилья. Это, на мой взгляд, важный момент. Во многих регионах – это сложный вопрос, который стоит на повестке год от года. А в Саратовской области благодаря усилиям губернатора и, несмотря на экономическую ситуацию, он планомерно решается.
Еще один момент – работа по ремонту сетей водоснабжения. Наш Губернатор очень внимательно относится к этому проекту. В текущем году реконструировано более 20 участков сетей саратовского водоканала, где происходило наибольшее число аварий. Благодаря замене коммуникаций, значительно снизилось количество нештатных ситуаций на центральных магистралях. Важно, что в будущем году эта работа продолжится».