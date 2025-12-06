6 декабря 2025 СУББОТА
Новости
11:39 | 06 декабря
Петр Баранников:В регионе планомерно решается вопрос по переселению из аварийного жилья
11:36 | 06 декабря
«MAX для дома: как присоединиться к домовому чату вашего МКД» — разъясняет и.о. начальника Госжилинспекции Юлия Абрамова
18:32 | 05 декабря
Навигация для маломерных судов в Саратовской области закроется 8 декабря
11:33 | 05 декабря
Более 191 тысячи жителей Саратовской области пользуются приложением «Госуслуги.Дом»
20:57 | 04 декабря
Юбилейный турнир «Кожаная Кепка» пройдет в Москве в память о Юрии Лужкове
20:41 | 04 декабря
Экологические традиции казачества обсудили на переговорной площадке в Саратове
18:00 | 04 декабря
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
17:00 | 04 декабря
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
16:48 | 04 декабря
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»
15:30 | 04 декабря
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

«MAX для дома: как присоединиться к домовому чату вашего МКД» — разъясняет и.о. начальника Госжилинспекции Юлия Абрамова

Общество

«MAX – это удобный, бесплатный и безопасный российский мессенджер для общения и решения повседневных задач. Кроме прочего, новая платформа даёт возможности для создания официальных домовых чатов, без которых сегодня сложно представить управление современными многоквартирными домами», — отметила исполняющая обязанности начальника Госжилинспекции Саратовской области Юлия Абрамова.




Домовые чаты — это пространство, где соседи могут оперативно обмениваться информацией, обсуждать актуальные вопросы и совместно решать насущные проблемы.

Если в вашем доме более 16 квартир и он находится под управлением УК, ТСЖ или жилищного кооператива, у вас есть возможность общаться с управляющей организацией и соседями в официальном домовом чате в национальном мессенджере МАХ.

Присоединиться к общедомовому чату можно двумя способами:

1. Через приложение «Госуслуги.Дом».
Установить на телефоне мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Нажать кнопку «Домовой чат» (официальный чат дома в МАХ), расположенную на главной странице приложения.

2. Обратиться в свою управляющую организацию.
При отсутствии возможности использования мобильного приложения, необходимо обратиться в свою управляющую организацию, товарищество собственников или кооператив для получения ссылки на чат.

Скачать приложение MAX можно по ссылке: https://trk.mail.ru/c/v6pi39

Государственная жилищная инспекция области