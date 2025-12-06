«MAX для дома: как присоединиться к домовому чату вашего МКД» — разъясняет и.о. начальника Госжилинспекции Юлия Абрамова
«MAX – это удобный, бесплатный и безопасный российский мессенджер для общения и решения повседневных задач. Кроме прочего, новая платформа даёт возможности для создания официальных домовых чатов, без которых сегодня сложно представить управление современными многоквартирными домами», — отметила исполняющая обязанности начальника Госжилинспекции Саратовской области Юлия Абрамова.
Домовые чаты — это пространство, где соседи могут оперативно обмениваться информацией, обсуждать актуальные вопросы и совместно решать насущные проблемы.
Если в вашем доме более 16 квартир и он находится под управлением УК, ТСЖ или жилищного кооператива, у вас есть возможность общаться с управляющей организацией и соседями в официальном домовом чате в национальном мессенджере МАХ.
Присоединиться к общедомовому чату можно двумя способами:
1. Через приложение «Госуслуги.Дом».
Установить на телефоне мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Нажать кнопку «Домовой чат» (официальный чат дома в МАХ), расположенную на главной странице приложения.
2. Обратиться в свою управляющую организацию.
При отсутствии возможности использования мобильного приложения, необходимо обратиться в свою управляющую организацию, товарищество собственников или кооператив для получения ссылки на чат.
Скачать приложение MAX можно по ссылке: https://trk.mail.ru/c/v6pi39
Государственная жилищная инспекция области