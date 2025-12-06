«MAX для дома: как присоединиться к домовому чату вашего МКД» — разъясняет и.о. начальника Госжилинспекции Юлия Абрамова

просмотров: 133

Домовые чаты — это пространство, где соседи могут оперативно обмениваться информацией, обсуждать актуальные вопросы и совместно решать насущные проблемы.Если в вашем доме более 16 квартир и он находится под управлением УК, ТСЖ или жилищного кооператива, у вас есть возможность общаться с управляющей организацией и соседями в официальном домовом чате в национальном мессенджере МАХ.Присоединиться к общедомовому чату можно двумя способами:1. Через приложение «Госуслуги.Дом».Установить на телефоне мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Нажать кнопку «Домовой чат» (официальный чат дома в МАХ), расположенную на главной странице приложения.2. Обратиться в свою управляющую организацию.При отсутствии возможности использования мобильного приложения, необходимо обратиться в свою управляющую организацию, товарищество собственников или кооператив для получения ссылки на чат.Скачать приложение MAX можно по ссылке: https://trk.mail.ru/c/v6pi39Государственная жилищная инспекция области